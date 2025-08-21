Hay información Falsa: Padre de Valeria Afanador sobre versiones de su responsabilidad

Bogotá

En medio de las labores de búsqueda de Valeria Afanador, la niña de 10 años desaparecida en Cajicá hace más de una semana, Manuel afanador que es el padre de la menor se refirió a la situación que está viviendo su familia en medio de todo esto, asegura que no hay razones de dinero involucradas en este hecho porque el y su familia no tienen un patrimonio mayor.

“Es algo totalmente aislado, nosotros somos una familia de clase media normal, de hecho, mi esposa lleva dos años y medio sin trabajo, yo soy el único que trabaja y realmente no tenemos nada para decir que por dinero nos están buscando (…) están rondando algunas noticias falsas, pero a hoy la información oficial es que seguimos buscando a la niña”. Explicó el papá de Valeria Afanador.

La búsqueda ya no solo se centra en las zonas aledañas al sitio donde fue vista por última vez la niña, cerca al colegio donde estudiaba, sino que las autoridades están el os municipios cercanos.

A su vez la línea judicial avanza para saber si la niña fue secuestrada o si esta en poder de alguna persona, en medio de esto ha saltado la posibilidad de que un familiar tenga responsabilidad y es ahí donde los padres niegan esto.