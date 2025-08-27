Restos humanos en Cajicá corresponden a hombre desaparecido; descartan relación con Valeria Afanador

Como parte de la investigación por la desaparición de la niña Valeria Afanador, de 10 años, la Fiscalía inspeccionó restos humanos hallados en inmediaciones del río Frío, en Cajicá, el pasado 22 de agosto. En un primer momento, se especuló sobre la posible relación con la menor, pero las autoridades confirmaron que no se trataba de ella.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que los restos corresponden a Javier Mauricio García Pineda, un hombre reportado como desaparecido desde el 10 de junio, cuando salió de su lugar de trabajo en Cajicá.

Le puede interesar: Caso Valeria Afanador: Investigarán en Cajicá a un extrabajador del colegio como presunto responsable

El testimonio de la madre

Luz Dary Pineda, madre de Javier Mauricio, habló con Caracol Radio y contó cómo recibió la llamada de las autoridades sobre el hallazgo.

“Me llamaron de Medicina Legal y me dijeron que todavía no me lo podían entregar pero que tengo que ir al CTI para reconocer las partes (…) al parecer la persona que encontraron desmembrada es mi hijo”.

La mujer recordó que desde el 10 de junio no sabía nada de él:

“Mi hijo trabajaba en Imusa en Capellanía. Salió a trabajar a las dos de la tarde y a las diez de la noche terminó su turno, pero nunca volvió a casa”.

Investigación en curso

La Fiscalía de la Seccional Cundinamarca continuará con las indagaciones para esclarecer:

• Cómo ocurrieron los hechos.

• Quiénes serían los responsables del asesinato.

• De qué manera se produjo el desmembramiento del cuerpo.

El caso sigue bajo investigación y no se descarta que en la zona se adelanten nuevas labores de búsqueda relacionadas con la desaparición de la niña Valeria Afanador.