En Cundinamarca serán intervenidos 16 puntos críticos del río Bogotá: habrá millonaria inversión

Cundinamarca

Desde la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres, del departamento de Cundinamarca anunciaron la firma de un convenio para ejecutar obras de ingeniería y bioingeniería que mitigarán el riesgo por remoción en masa, inundaciones y avenidas torrenciales en la cuenca del río Bogotá. La inversión total asciende a más de 30 mil millones de pesos y beneficia a 423.070 habitantes.

“Para la CAR y la Gobernación de Cundinamarca, encabezada por el gobernador Jorge Emilio rey Ángel, es muy importante que podamos atender puntos críticos que previamente se identificaron diseñando obras que se requieren allí, un total de 16 puntos dentro de la cuenca del río Bogotá, en los municipios de Anapoima Anolaima, Cota, El Colegio, La Mesa, San Antonio del Tequendama, Tocancipá, Subachoque, Viotá, Zipacón y Zipaquirá. Estas obras van a beneficiar a más de 400.000 personas para ayudar a prevenir estos desastres y a proteger vidas humanas”. Indicó el director General de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón.

¿Cuáles son los trabajos que se harán en el Río Bogotá?

Explicaron las autoridades que dentro de las intervenciones que se realizarán están contemplada la estabilización de taludes con técnicas de reforestación, la construcción de estructuras de contención, la implementación de sistemas de drenaje para reducir la presión del agua sobre los suelos marginales y la recuperación de áreas degradadas, para estabilizar 14,31 hectáreas críticas del ecosistema y garantizar la seguridad de las comunidades aledañas.