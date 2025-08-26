Tres de los nueve grupos de obra en la Av. 68 presentan importantes atrasos: Contraloría de Bogotá

El contralor de Bogotá recorrió las obras de la av 68 y revisó los avances que se han alcanzado.

Bogotá

El Contralor de Bogotá hizo un recorrido por la futura troncal avenida 68, para constatar el estado de las obras que hacen parte de los corredores alimentadores complementarios del proyecto de la Primera Línea del Metro. El recorrido se hizo sobre trayectos como la calle 100 entre cras. 47 y 49, y el puente de la Avenida Suba, evidenció que allí las obras correspondientes al grupo 8 presentan retrasos del 21.3 %.

“El contratista de este grupo 8 hoy es objeto de 2 procesos sancionatorios por parte del IDU, por cerca de $7 mil millones, lo mismo en el grupo 5 el IDU ya impuso una sanción por cerca de $2.500 millones, que ya entraron efectivamente a las arcas del Distrito. Nosotros desde la Contraloría seguiremos vigilantes de lo que pase con toda esta troncal, así como estamos en curso de una auditoría en el componente férreo de la Primera Línea del Metro”, manifestó el Contralor de Bogotá, Julián Mauricio Ruiz.

Así está el proyecto de la avenida 68 hoy

Según el Contralor de Bogotá, el proyecto está dividido en 9 grupos, de los cuales 3, hoy, presentan importantes atrasos. En general, el proyecto, que cuesta más de $2,9 billones para los bogotanos, debió entregarse en el año 2025 y se prevé que se entregue completamente hacia el tercer trimestre del año 2027.

Por su parte, el director del IDU, Orlando Molano Pérez, señaló que en términos generales todo el corredor de la 68 estaba en el 44 %, hoy está casi en el 70 %, esto es un avance en año y medio de más del 25 %.

El proyecto, como tal está concebido para beneficiar a diez localidades: Engativá, Fontibón, Kennedy, Tunjuelito, Puente Aranda, Teusaquillo, Barrios Unidos, Suba, Usaquén y Chapinero.

La avenida 68 hace parte de los corredores alimentadores complementarios del proyecto de la Primera Línea del Metro, junto con otras tres troncales: avenida Ciudad de Cali, carrera 7A. y la extensión al sur de la avenida Caracas.