Hacienda Bogotá lanza nueva plataforma y calendario para reportar datos tributarios en 2025

Colombia

La Secretaría Distrital de Hacienda presentó PIDO, un sistema que permitirá cargar, validar y enviar los datos de manera totalmente en línea. Según la entidad, el objetivo es garantizar reportes más seguros y de calidad.

Los contribuyentes podrán:

Preparar la información en hoja de cálculo o archivo plano.

Procesarla en línea y enviarla en formato .STR.

Obtener de inmediato la certificación de envío.

“Todos los trámites de la Secretaría de Hacienda son gratuitos y no requieren intermediarios”, enfatizó la entidad.

Calendario de entregas por NIT

La Dirección de Impuestos de Bogotá estableció que los reportes se deberán presentar en octubre, según el último dígito del NIT o documento de identificación:

0 → 20 de octubre de 2025

1 → 21 de octubre de 2025

2 → 22 de octubre de 2025

3 → 23 de octubre de 2025

4 → 24 de octubre de 2025

5 → 27 de octubre de 2025

6 → 28 de octubre de 2025

7 → 29 de octubre de 2025

8 → 30 de octubre de 2025

9 → 31 de octubre de 2025

La Secretaría advirtió que la entrega extemporánea o el incumplimiento puede generar sanciones de acuerdo con la normativa vigente.

Apoyo y capacitaciones

En el portal oficial www.haciendabogota.gov.co los usuarios encontrarán guías, instructivos y orientación personalizada para el cargue de la información.

Además, desde el 25 de agosto los contribuyentes recibirán en su correo el usuario y la contraseña para ingresar a la plataforma, y entre el 26 y 29 de agosto se dictarán capacitaciones anunciadas en las redes de la entidad.