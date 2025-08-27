Capturan a siete fleteros, responsables de 17 casos en Medellín y su Área Metropolitana

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín, la Policía Metropolitana y la Fiscalía anunciaron la captura de siete presuntos integrantes de la estructura criminal “Los seguidores”, señalada de al menos 17 casos de fleteo en el Valle de Aburrá.

El golpe dejó un nuevo golpe a la delincuencia con la captura de siete presuntos integrantes de la banda “Los seguidores”, responsables de múltiples robos bajo la modalidad de fleteo en Medellín, Envigado y Bello.

En siete diligencias de allanamiento se incautaron un revólver calibre 32, un arma traumática, 59 cartuchos, cuatro celulares, 2.442 gramos de marihuana, 125,6 gramos de 2CB y $2 millones en efectivo.

“Este proceso incluía inicialmente 17 casos ya registrados. Gracias a la valentía de muchos ciudadanos que presentaron denuncia, se pudo terminar en la judicialización de nueve casos comprobados, algunos conocidos incluso en redes sociales”, señaló el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga.

Modus operandi de la estructura

Las investigaciones revelan que los delincuentes identificaban a sus víctimas en entidades financieras, tras retirar altas sumas de dinero. Luego eran seguidas por hombres en motocicletas que las intimidaban con armas de fuego para despojarlas del efectivo. También robaban a transeúntes portadores de joyas y relojes.

Según las autoridades, los capturados se ocultaban en los barrios Doce de Octubre y Robledo, utilizaban motocicletas con placas alteradas y actuaban con violencia. En algunos casos, dispararon contra las víctimas, dejando heridos.

Uno de los hechos ocurrió el 1 de agosto de 2024 en Laureles-Estadio, cuando una docente fue asaltada tras retirar más de $17 millones. Otro caso se registró en septiembre en Castilla, donde un ciudadano resultó herido al resistirse al robo de sus joyas.

Balance de seguridad en Medellín

La estructura sería responsable de 17 casos de fleteo, de los cuales nueve cuentan con soporte judicial. Las pérdidas estimadas superan los $600 millones. La recompensa por información que permita la captura de más responsables de estos delitos en Medellín asciende a $25 millones.

Pese a estos hechos, la ciudad registra una reducción del 24 % en hurto a personas en 2025, pasando de 17.603 a 13.379 denuncias, y una disminución del 33 % en atracos, con 2.284 casos menos frente a 2024.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por concierto para delinquir, hurto calificado y agravado. Las autoridades anunciaron una recompensa de hasta $25 millones por información que permita ubicar a otros integrantes de estas estructuras criminales.

“Quiero decirles a las víctimas que denunciaron que gracias a esa colaboración se ha podido dar un gran golpe; vamos a seguir y no vamos a parar”, concluyó el alcalde Federico Gutiérrez.