¿Quién secuestró a la médica Daniela Hernández en Sevilla, Valle, y cómo logró su libertad?

La incertidumbre que rodeaba a la familia de la médica Daniela Hernández Montoya llegó a su fin. En las últimas horas, la profesional de la salud fue dejada en libertad y entregada a una delegación de la ONU en zona rural del municipio de Sevilla, al norte del Valle del Cauca, tras permanecer secuestrada durante 12 días.

“Podemos confirmar por fuente muy confiable que la doctora Daniela Hernández ha retornado a la libertad y se encuentra afortunadamente en este momento con su familia. Las oraciones surtieron el efecto que tanto esperábamos”, expresó en un video el personero de Sevilla, Jhon Eduard Osorio.

Desde la Policía del Valle se confirmó la liberación a través de los canales humanitarios establecidos por la ONU. El delegado regional de esta entidad notificó que Hernández Montoya fue entregada en una zona rural del municipio, en condiciones seguras.





Detalles del secuestro

El secuestro ocurrió el pasado 14 de agosto, cuando la médica, vinculada al Hospital Centenario de Sevilla, se dirigía a recoger a sus dos hijos al finalizar la jornada escolar. En ese momento, fue interceptada por hombres armados que obligaron a los tres a subir a otro vehículo y los llevaron con rumbo desconocido.

Horas después, los menores —una niña de ocho años y un niño de cuatro— fueron liberados en zona rural del mismo municipio. Fueron encontrados por un habitante local y entregados a las autoridades, quienes confirmaron que no presentaban afectaciones físicas.





Hipótesis sobre los responsables

Las autoridades del Valle del Cauca manejan como principal hipótesis que el secuestro fue perpetrado por el Frente 57 Yair Bermúdez de las disidencias de las Farc, grupo que delinque en el centro y norte del departamento.

Según fuentes extraoficiales, la familia de la médica habría sido objeto de extorsión, y se presume que un pago habría facilitado su liberación, aunque este dato no ha sido confirmado oficialmente.