“Ruta Regiones, la fuerza de Colombia está aquí” llega a Cali con una voz de apoyo y solidaridad

En el momento que más lo necesita llega a Cali “Ruta Regiones, la fuerza de Colombia está aquí”, un espacio que busca destacar, lo que se hace y aporta positivamente a la región, por parte de diversas organizaciones en materia social, económica y ambiental.

Debido al contexto que cubre a la ciudad como consecuencia del atentado sufrido el pasado 21 de agosto en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación, uno de los invitados al dialogo fue el coronel Germán Augusto Varela Vallejo, mostrando el impacto en la seguridad y el conocimiento que esta institución ha tenido en la ciudad de Cali y en el suroccidente del país durante 92 años de historia.

Además de la presencia del coronel Germán Augusto Varela Vallejo, comandante del Comando Aéreo de Combate No. 7, estuvieron Mariana Caicedo como representantes de ProPacífico, Daniela Konietzko presidenta de la Fundación WWB y Esteban Piedrahíta rector de la Universidad ICESI.

La conversación estuvo marcada por mensajes de respaldo a la Fuerza Aeroespacial luego del atentado ocurrido el pasado jueves en inmediaciones de la Base Marco Fidel Suárez, que dejó afectaciones en barrios como La Base, Villa Colombia, Alfonso López, Salomia, El Porvenir y otros sectores de las comunas 5, 7 y 8.

El coronel Varela resaltó la reacción ciudadana durante el ataque “la comunidad del barrio Villacolombia se unió, personas dejaron su moto o bicicleta y corrieron tras los atacantes. Gracias a ellos se logró la captura y entrega a la Policía Nacional”.

Durante el espacio, se recordaron los vínculos históricos entre Cali y la Fuerza Aeroespacial. Los asistentes compartieron anécdotas sobre visitas a la base aérea, actividades con la comunidad y proyectos conjuntos como la peatonalización de la carrera octava. “Era paseo familiar ir a la base y sentir esos aviones. Ese lugar es muy especial para los caleños”, recordó Daniela Konietzko, de la Fundación WWW.

Desde ProPacífico, Mariana Caicedo destacó la labor social de la institución “agradecemos a las fuerzas armadas que protegen la vida de todos los colombianos y que además realizan brigadas médicas, acompañamiento a jóvenes y acciones en comunidades vulnerables”.

El coronel Varela también subrayó que la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez alberga actualmente a más de 500 cadetes, de los cuales más de 300 accedieron con matrícula cero, rompiendo el mito de que es una formación reservada a estratos altos. “Yo mismo soy de Roldanillo, de una familia humilde. No somos una institución de élite para unos pocos; somos parte del tejido social del país”, recalcó.

Finalmente, se hizo un llamado a la solidaridad con los damnificados del atentado, especialmente pequeños comerciantes y familias que perdieron sus locales y viviendas. Para ello, se activaron campañas de donación a través de la plataforma vaki y centros de acopio en los principales centros comerciales de Cali.

“Las necesidades más urgentes que encontramos en el censo son dinero para la restauración y vidrios para las viviendas y negocios. Invitamos a los caleños a unirse a esta causa”, puntualizó el coronel Varela.