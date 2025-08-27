La caña mira al futuro desde Cali

Cali es sede de la edición número 32 del Congreso de la Sociedad Internacional de Técnicos de la Caña, que va del 22 al 31 de agosto de 2025, en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. Se espera que asistan más de 1.500 representantes de 60 países.

El congreso se celebró por primera vez en 1924 en Honolulu, Hawai. Ahora celebra sus 100 años en Cali, con el objetivo de reunir científicos, tecnólogos y administradores, así como instituciones, empresas o corporaciones involucradas en el avance técnico de la industria de la caña de azúcar; para abordar la agricultura, biología, fábrica, coproductos y administración, innovando en el uso de tecnologías, sostenibilidad, productividad y crecimiento del sector.

El último Congreso se dio en Hyderabad, India, del 20 al 23 de febrero de 2023. Y estuvo en tierras colombianas por primera vez hace 30 años, en Cartagena.

Nicolás Gil, presidente del congreso, en entrevista para Caracol Radio, aseguró que uno de los mayores retos que enfrenta la industria de la caña es la variabilidad climática, que ha causado disminución de la productividad.

“Para ello, ‘los mejoradores’ (personas encargadas de generar mejores calidades de caña) están buscando variedades más resilientes para combatir este problema que afrontamos en este momento. También lo estamos abordando desde el fortalecimiento de los temas de agro industria 4.0, inteligencia artificial, que nos ayuden a tener un mejor control de las operaciones tanto del cultivo, como el procesamiento en las fábricas” explicó el Presidente del congreso.

Con respecto a desarrollos tecnológicos actuales con los que se combate la problemática de la variabilidad climática, Gil añadió que, “Nosotros tenemos una red meteorológica automatizada con cerca de 40 estaciones a lo largo del Río Cauca, con la cual medimos las condiciones de temperatura, de velocidad de los vientos, de precipitación, y de radiación. A través de ella predecimos las condiciones de clima diarias y establecemos modelos de prevención”.

Los principales países productores de caña de azúcar a nivel mundial son Brasil e India, seguidos por China, Tailandia y Pakistán. Si bien Colombia no es uno de los mayores productores, se destaca por tener una de las productividades más altas del mundo en términos de toneladas de azúcar por hectárea.