Un grupo de disidencias habría ordenado el toque de queda sin autorización de los altos mandos

Ituango- Antioquia

Caracol Radio ha conocido de fuentes de alta credibilidad que el audio que puso a circular el frente 18 desmintiendo la orden de toque de queda en algunas veredas del corregimiento El Aro y otras de Valdivia en el corredor de Puerto Valdivia a Ituango, sí es real y en efecto corresponde a un integrante de las disidencias del mencionado frente; también que el texto que circuló por las redes sociales anunciando la restricción de la movilidad, también es real.

La información que ha conocido este medio de comunicación está relacionada con que, al parecer, jefes de cuadrilla de bajo nivel jerárquico dentro de la organización ilegal fueron los que escribieron y enviaron la advertencia a las comunidades sobre la restricción a la movilidad sin consultar a los altos mandos, entre ellos alias “Ramiro”, comandante de este frente. Al parecer, lo hicieron a voluntad propia y cuando la información se hizo viral y escaló a nivel nacional, a los jefes les tocó salir a desmentir dicha situación.

Al parecer, esta idea de los guerrilleros de bajo rango molestó a los jefes que los habrían requerido por dicha situación. Por ello, el frente 18 desmintió el toque de queda con una nota de voz y no con un comunicado escrito; la intención, al parecer, era sonar creíbles ante las comunidades que rechazaron esta medida que les impedía realizar sus labores diarias.

Recordemos que, según fuentes consultadas en el corregimiento de El Aro, allí las actividades se realizaron con normalidad, mientras que en las veredas que corresponden a Valdivia, también ocurrió lo mismo, esto según el reporte del alcalde Calos Molina.