Valdivia: la situación en la zona del supuesto toque de queda está en una tensa calma

Norte de Antioquia

Las comunidades rurales cercanas al corregimiento del Aro en Ituango y algunas veredas de Valdivia continúan a la expectativa por el supuesto toque de queda ordenado por un grupo ilegal en el territorio, al parecer las disidencias. Situación que está siendo investigada por las autoridades debido al lenguaje que se mensaje en el mensaje difundido por redes sociales.

Caracol Radio consultó al alcalde de Valdivia, Carlos Molina, quien entregó un reporte de las veredas que estarían dentro de la restricción de movilidad, que comprenden siete de los 40 km de la vía que de Puerto Valdivia conduce al corregimiento El Aro. Las veredas de Valdivia son Astilleros, Santa Bárbara y Vijagual.

“La gente está desarrollando sus actividades cotidianas en el día, normalmente se están desplazando a trabajar, se están saliendo a comprar sus víveres y todo, pero ahí hacen una recomendación en horas de la tarde, noche, hasta el día siguiente; en esos horarios no se están movilizando”.

Supuesta versión del Frente 18

Caracol Radio recibió información del corregimiento de El Aro, de una de sus veredas, desde donde indicaron que la situación estaba normal en su movilidad y diario vivir.

Este medio de comunicación recibió un audio desde la ruralidad del municipio de Ituango en el que supuestamente un integrante del frente 18 de las disidencias desmiente que ellos están detrás del anuncio.

“En ningún momento se ha orientado toques de queda o que está prohibida la movilidad de la ciudadanía como tal. Ese comunicado que salió y que ahorita andan los medios de comunicación publicando, que el Frente 18, que el 36, que estamos violando el derecho internacional. En ningún momento nuestra organización ha sacado ningún decreto ni ninguna vaina de esa magnitud como tal”, dice el presunto guerrillero en la nota de voz enviada a la comunidad este martes 26 de agosto.

Agrega que las unidades que tiene en el Norte y Bajo Cauca no han recibido esa orden de restringir la movilidad y, por ende, invitan a los labriegos a realizar sus labores con normalidad.

“El campesino puede trabajar tranquilamente; los señores empresarios, transportadores, contratistas que trabajan en la vía, haciendo diferentes obras, pueden trabajar con total tranquilidad. La veracidad del comunicado que se había enviado, investigamos, y eso no, no es nuestro. Entonces, para que le diga a la gente que estén tranquilos, que pueden bajar a la carretera, amarrar lo que necesitan amarrar, subir sus cosas; los niños pueden irse a estudiar tranquilos y en ningún momento estamos diciendo que hay confrontación armada”, agrega la nota de voz.

Este material de audio ya es investigado por las autoridades para identificar la veracidad, además, porque en este caso la posición es en audio, no en un texto enviado por la red social WhatsApp.