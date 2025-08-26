“Lo de la imputación se trata de una persecución para sacarme de la campaña”: Quintero sobre Bolívar

En las últimas horas, el precandidato presidencial Gustavo Bolívar, en diálogo con 6AM de Caracol Radio, advirtió que las elecciones presidenciales de 2026 requieren candidaturas transparentes y sin cuestionamientos judiciales.

En este contexto, fue enfático al referirse a Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, quien se inscribió como precandidato, en el proceso de selección del ‘Pacto Histórico’, pese a enfrentar una imputación por corrupción junto a exfuncionarios de su administración.

Adicionalmente, Bolívar señaló que, en su caso, no se postularía si tuviera un proceso de este tipo, pues el país necesita confianza y credibilidad en sus líderes. También manifestó que el ‘Comité de Ética del Pacto Histórico’ deberá pronunciarse y definir la continuidad de Quintero dentro de esta consulta interna.

De esta manera, Quintero se pronunció en directo en el programa 10AM, para responder a las declaraciones de Bolívar, pero también con el fin de exponer varios de sus enfoques con los que enfrentará la carrera por la presidencia del país.

En desarrollo...