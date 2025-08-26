10AM10AM

“Lo de la imputación se trata de una persecución para sacarme de la campaña”: Quintero sobre Bolívar

El aspirante a la presidencia, Daniel Quintero, estuvo en 10AM para responder a las declaraciones de Gustavo Bolívar, además de presentar sus principales propuestas.

En las últimas horas, el precandidato presidencial Gustavo Bolívar, en diálogo con 6AM de Caracol Radio, advirtió que las elecciones presidenciales de 2026 requieren candidaturas transparentes y sin cuestionamientos judiciales.

En este contexto, fue enfático al referirse a Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, quien se inscribió como precandidato, en el proceso de selección del ‘Pacto Histórico’, pese a enfrentar una imputación por corrupción junto a exfuncionarios de su administración.

Adicionalmente, Bolívar señaló que, en su caso, no se postularía si tuviera un proceso de este tipo, pues el país necesita confianza y credibilidad en sus líderes. También manifestó que el ‘Comité de Ética del Pacto Histórico’ deberá pronunciarse y definir la continuidad de Quintero dentro de esta consulta interna.

De esta manera, Quintero se pronunció en directo en el programa 10AM, para responder a las declaraciones de Bolívar, pero también con el fin de exponer varios de sus enfoques con los que enfrentará la carrera por la presidencia del país.

En desarrollo...

