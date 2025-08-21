Esteban Restrepo renuncia a Ecopetrol para asumir la gerencia de la campaña presidencial de Quintero

Colombia

Esteban Restrepo hizo efectiva su renuncia a partir del 20 de agosto al cargo de profesional senior de gestión de Presidencia en Ecopetrol, para asumir la gerencia de la campaña presidencial del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y apoyar la meta de “encabezar una estrategia nacional orientada a posicionar a Quintero como el candidato único del Pacto Histórico”, según expresó el equipo de prensa de Daniel Quintero.

En una carta dirigida al presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, Restrepo agradeció la oportunidad de haber hecho parte de la empresa y destacó los aprendizajes adquiridos durante su permanencia en la estatal petrolera.

“Este tiempo ha sido una experiencia enriquecedora, tanto en lo profesional como en lo personal, en la que adquirí aprendizajes que me acompañarán siempre”, manifestó Restrepo en su carta dirigida a la compañía.

Restrepo había sido una de las fichas clave en la política regional antioqueña y en 2023 aspiró a la Gobernación del departamento. Ahora retorna al escenario electoral de cara a las elecciones de 2026.

El excandidato a la Gobernación de Antioquia Esteban Restrepo (@EstebanRestre) renunció como secretario privado de Ecopetrol (@Ecopetrol_SA), para gerenciar la campaña a la Presidencia de Daniel Quintero (@QuinteroCalle).



Vía @SC_Periodista_ https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/LT8anDgZXP — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 21, 2025

Esteban Restrepo: trayectoria política y vínculo con Daniel Quintero

Restrepo es profesional en Negocios Internacionales, con especialización en Gerencia y estudios en Tecnologías de la Información de la Universidad Luis Amigó.

La relación entre Restrepo y Quintero se consolidó a lo largo de varios años y distintos espacios de poder. Su cercanía se remonta a los primeros pasos de Restrepo en el ámbito público, cuando trabajó como asistente del concejal Miguel Quintero, hermano de Daniel. A partir de ahí, comenzó a integrarse al círculo político más cercano del entonces viceministro y futuro alcalde.

Durante la alcaldía de Medellín (2020–2023), Quintero designó a Restrepo como secretario de Gobierno. Desde esa posición, Restrepo no solo se convirtió en su mano derecha en la gestión diaria, sino también en un operador político clave del extinto movimiento Independientes, liderado por Quintero.

Su relación se ha mantenido incluso después del paso por la alcaldía. Restrepo fue uno de los encargados del empalme entre el gobierno de Gustavo Petro y las autoridades salientes en Antioquia, con el respaldo del sector político de Quintero. Además, ha sido uno de los principales articuladores de las estrategias del exalcalde a nivel nacional. Tras su renuncia se consolida su rol como estratega y figura de confianza dentro del proyecto presidencial del exalcalde.