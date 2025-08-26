El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Si tuviera una imputación por corrupción, no me presento como precandidato: Bolívar sobre Quintero

Luego de que varios precandidatos anunciaran su postulación para las elecciones presidenciales del 2026, el ambiente electoral ha presentado cambios y ha generado diferentes opiniones y reacciones en el país.

Frente a esto, el precandidato Gustavo Bolívar habló este martes, 26 de agosto en 6AM de Caracol Radio sobre el panorama dentro del Pacto Histórico, la llegada de Daniel Quintero a la consulta y el papel del presidente Gustavo Petro y las tensiones internas que, según él, amenazan con fracturar la coalición.

Bolívar señaló que el próximo 26 de octubre se realizará la consulta en la que competirán al menos ocho precandidatos y en la cual será elegido el candidato único de la izquierda para las elecciones presidenciales de 2026.

“El convencimiento que tenemos es que de esa consulta va a salir el representante de la izquierda a la presidencia de la República”, aseguró, aunque advirtió que la competencia será difícil por las tensiones internas que han surgido en Colombia Humana y en el Pacto Histórico.

Si yo tuviera un proceso por corrupción no me presentaría como precandidato

Uno de los puntos más fuertes de su intervención fue la referencia al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien recientemente anunció su inscripción como precandidato.

Aunque Bolívar no rechazó de plano su participación, sí fue enfático en que el país necesita candidaturas limpias.

“Si yo tuviera una imputación por corrupción, no me presentaría. El país espera candidaturas transparentes”.

El precandidato recordó que Quintero tiene una imputación por corrupción, junto con varios funcionarios de su administración, y que será el Comité de Ética del Pacto Histórico quien debe pronunciarse sobre su caso.

Siempre que ven una foto con un precandidato afirman que es la fórmula del presidente

Ante la posibilidad y percepción de varias personas de que el presidente Gustavo Petro podría estar mostrando simpatías hacia Quintero, Bolívar fue claro y dijo que esta seguro de que el presidente no tiene candidato.

“No creo que el presidente tenga candidato. Él nos ha dicho que no dará su apoyo hasta después del Frente Amplio en marzo de 2026, porque si lo hace antes se daña la convocatoria”, agregó.

Bolívar, señaló que si Petro se inclinara anticipadamente por un nombre, muchos sectores no participarían de la consulta, lo cual debilitaría el proyecto de unidad entre coaliciones.

Por otro lado, el exdirector de Prosperidad Social cuestionó a la dirigencia de Colombia Humana, señalando que dentro del movimiento se han replicado viejas prácticas de la política tradicional.

Explicó que se cambiaron estatutos para permitir que algunos directivos se inscribieran como candidatos sin renunciar a sus cargos, lo que les da una ventaja indebida.

“Son las mismas prácticas del partido liberal y conservador del siglo pasado”, criticó.

La izquierda no tiene la fuerza para ganar la presidencia

Bolívar reconoció que la izquierda sola no tiene la fuerza suficiente para ganar la presidencia, como se demostró en 2018. Sin embargo, advirtió que la búsqueda de apoyos no debería justificar la participación de cualquier persona sin importar su trayectoria.

“No todo vale. No se trata de traer a todos por ganar, sino de construir desde la decencia. La política tiene que ser el arte de gobernar bien para todos”, afirmó.

Finalmente, el precandidato insistió en que la política debe diferenciarse de la politiquería y recuperar su esencia como una actividad orientada al bienestar común.

