Congreso de Perú declara persona no grata a Daniel Quintero

La decisión, adoptada por unanimidad, rechaza las acciones del precandidato presidencial quien izó la bandera de Colombia en la isla de Chonería. (Foto: Caracol Radio / Getty / Cortesía)

De manera casi express, el Congreso de Perú decidió declarar como persona no grata a Daniel Quintero al considerar que sus acciones, al izar una bandera de Colombia en la isla de Chonería, representan una “afrenta a la soberanía”.

La moción fue hecha por la congresista Patricia Juarez quien explicaba que el precandidato presidencial protagonizó “un acto inaceptable al izar la bandera de su país en la isla Chinería, territorio peruano” y por ello debía recibir una sanción ejemplar.

Bajo estos argumentos y tras una breve discusión, la moción fue aprobada con 85 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

La congresista Juarez señaló que esta medida “No se trata de hostilidad hacia el pueblo colombiano, con el cual nos unen lazos históricos, sino dejar en claro que la soberanía del Perú no se discute, no se negocia y mucho menos se utiliza como accesorios de campaña”.

Juarez cerró diciendo que “lo único que logró Quintero es exhibir un nacionalismo de utilería de esos que se agitan en campaña electoral cuando se quiere desviar la atención de los verdaderos problemas de su país (...) No se gobierna con gestos para la prensa sino que se respeta el derecho internacional y los tratados que les guste o no, se cumplen a cabalidad”.

Otros congresistas también se pronunciaron lamentando que se llegase a estas tensiones por declaraciones del gobierno colombiano.

José Jerí, presidente del Congreso peruano, resaltó que como parte de esta moción también se espera la presencia del canciller, Elmer Schialer, y al ministro de Defensa, Walter Astudillo, el 21 de agosto en el pleno para definir acciones de protección de la frontera con Colombia.

El inicio de las tensiones

El gobierno de Perú presentó una nota de protesta formal ante la Embajada de Colombia “expresando su más firme y enérgico rechazo al sobrevuelo de una aeronave colombiana en espacio aéreo nacional”.

El sobrevuelo se presentó el jueves mientras miembros del gabinete de la administración de Dina Boluarte se encontraban en la isla de Santa Rosa y el Gobierno colombiano conmemoraba el 7 de agosto en Leticia.

Lima también busca medidas sobre Petro

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, dijo que propondrá al Consejo Municipal retirar la medalla de la ciudad al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que le fue entregada en febrero de 2012 por la entonces alcaldesa de Lima Susana Villarán, cuando era alcalde de Bogotá y además le entregó una distinción como huésped de honor.

“No merece la medalla una persona que nos está insultando e invadiendo territorio peruano. Voy a someter al Consejo mi propuesta y ellos decidirán”, señaló el alcalde de Lima en un acto oficial en el distrito de San Juan de Miraflores.

Investigación a colombianos detenidos

Con un comunicado, la cancillería peruana anunció que el Ministerio Público inició “una investigación preliminar a dos ciudadanos colombianos por el delito de atentado contra la soberanía nacional, así como ha dispuesto realizar una serie de diligencias pertinentes”.

Este anuncio hace parte de los recientes episodios de tensiones fronterizas entre Colombia y Perú en relación a la soberanía de la región del Amazonas, en particular, de la isla de Chinería, en el distrito de Santa Rosa de Loreto.