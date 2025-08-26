Comerciantes del centro de Pereira anuncian plantón por aumento de hurtos y habitantes de calle

Pereira

Ha crecido la preocupación por parte de los comerciantes del centro de Pereira que, señalan, están viviendo una ola de inseguridad en los últimos semanas, venta de drogas en las afuera de sus negocios, hurtos a sus productos de día y hurtos en las noches a sus establecimientos, además del aumento de habitantes de calle y de personas extrañas que están controlando la venta de drogas en todo el centro de la ciudad.

Por ello, los comerciantes han decidido realizar un plantón en la Alcaldía, el próximo viernes, toda vez que, asegura Luis Gómez, líder de los comerciantes y representante de la organización Pereira Segura, que ha tratado de hablar con el alcalde o el secretario de Gobierno y no ha recibido respuesta.

“Invitamos a toda la comunidad, comerciantes y pereiranos al plantón que se realizará el 29 de agosto frente a la Alcaldía Municipal. Nos movilizamos por la creciente inseguridad en el centro y en la ciudad, hay muchos habitantes de calle, hurtos y falta de tranquilidad.

Pedimos al alcalde apoyo urgente a la Policía con herramientas, un CTP y una UPV. Acompáñanos a construir una ciudad más segura y con mejor calidad de vida para todos", agregó Gómez.

Señala el líder de los comerciantes que ha recibido ayuda por las patrullas de la Policía, pero dice que no tienen herramientas para trabajar y que al atrapar en flagrancia a alguien por algún delito menor dicen que no hay donde llevarlos, ya que no reciben gente en los sitios de transición como la UPPV.

Autoridades respondieron a las denuncias

Frente a esta situación que los comerciantes han dado a conocer sobre la inseguridad en la zona céntrica de Pereira, el secretario de Gobierno de la ciudad, Jorge Mario Trejos, expresó que, estos hechos de hurto están sucediendo en horas de la noche por lo que es prioritario el patrullaje de la Policía en esas horas además del monitoreo de cámaras.

Agregó que este debe ser un trabajo articulado con los comerciantes del centro.

“Es clave reforzar los mecanismos de seguridad en los establecimientos, especialmente en horas de la noche y la madrugada, cuando suelen ocurrir los incidentes. Por eso, el patrullaje policial y el monitoreo de cámaras en la noche deben ser una prioridad.

También es importante que cada local revise sus sistemas de seguridad para reducir riesgos. La Administración y la Policía ya están trabajando: se han hecho operativos, planes retorno y control de habitantes de calle, incluyendo verificación de antecedentes y porte de armas. Actualmente, los dos albergues de la ciudad están llenos con 200 personas, y este esfuerzo debe mantenerse y fortalecerse, en coordinación con la Policía y el coronel de ciudad", explicó Trejos.

Por su parte, el coronel Miguel Andrés Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira señaló que no sabía del plantones de los comerciantes, sin embargo señala que ellos han venido trabajando y que en la zona centro es donde más policías tienen.

“Siempre existirán retos en materia de seguridad, pero en su momento no se reportó que fuera un problema constante. Aunque sí hay casos puntuales, la Policía mantiene presencia permanente en el centro, que es la zona con mayor cobertura.

Nos reuniremos nuevamente con los comerciantes para verificar la situación y, con el mantenimiento e integración de las cámaras de la Alcaldía, se reforzará el monitoreo y la supervisión del sector“, comentó Camelo.

Señalan las autoridades que hay un trabajo constante que no se ha dejado de hacer en la ciudad y que habitantes de calle de otras zonas han sido retornados, además de que los dos albergues que hay en la ciudad están llenos, con alrededor de 200 personas que los utilizan.