Clínica Iberoamérica de Barranquilla recibe acreditación de ICONTEC: ¿por qué es importante?

La Clínica Iberoamérica de Barranquilla recibió uno de los mayores reconocimientos que puede obtener una institución de salud en Colombia: la Acreditación en Salud otorgada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC).

Este sello certifica que la clínica cumple con los más altos estándares en calidad científica, técnica y humana, según lo establecido por el Sistema Único de Evaluación en Salud del país.

Una particularidad de este logro es que la certificación fue otorgada tras la primera visita de evaluación realizada en diciembre de 2024, lo cual es poco común. Normalmente, las instituciones requieren más de una visita para lograr este nivel de reconocimiento.

Entre los factores que influyeron en la decisión del ICONTEC se destacan:

El compromiso con la mejora continua por parte de los directivos y el equipo médico.

Un enfoque marcado en la humanización del servicio de salud.

La inversión sostenida en tecnología e infraestructura.

El fortalecimiento de los vínculos con la academia y la investigación médica.

Reconocimientos nacionales e internacionales

Antes de recibir esta acreditación, la Clínica Iberoamérica ya había sido reconocida por distintas entidades:

El Galardón Hospital Seguro, entregado por la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales.

La certificación como Unidad Clínica de Alto Desempeño para su Unidad Cardiovascular, por parte de la European Foundation for Quality Management (EFQM).

Recertificaciones de buenas prácticas otorgadas por el INVIMA y otras entidades.

Estos reconocimientos respaldan no solo la calidad de la atención médica, sino también el modelo de gestión de la clínica.

¿Cuáles fueron los ejes destacados?

El informe de ICONTEC destacó además los esfuerzos en áreas menos visibles, pero esenciales, como el acompañamiento emocional a pacientes y familias, los círculos compasivos y programas para fortalecer la salud mental dentro y fuera de la clínica.

Además, se valoró el vínculo con la academia a través de convenios de docencia-servicio, la formación de profesionales de salud en pregrado y posgrado, y la producción de conocimiento médico mediante publicaciones.

¿Qué implica la Acreditación en Salud?

Este tipo de certificación no solo representa un sello de calidad para la institución, sino también una garantía para los usuarios: