¿Eres artista o gestor cultural?: ya puedes inscribirte a los Portafolio de Estímulos 2025

Con una inversión de 4.000 millones de pesos, la Alcaldía de Barranquilla anunció la apertura oficial del Portafolio Distrital de Estímulos 2025 y la Convocatoria de Apoyos Concertados, iniciativas que buscan fortalecer la vida cultural de la ciudad y apoyar a creadores, gestores, colectivos y organizaciones sin ánimo de lucro.

El alcalde Alejandro Char hizo el anuncio a través de su cuenta en X, invitando a los talentos barranquilleros a postular sus proyectos.

“Si eres artista o haces parte de una agrupación, puedes acceder al Portafolio de Estímulos para hacer realidad tus ideas. Y si representas a una organización cultural, Apoyos Concertados es tu oportunidad para fortalecer procesos comunitarios”, escribió el mandatario.

¿Quiénes pueden participar?

Las convocatorias están dirigidas a:

Personas naturales, jurídicas, colectivos y agrupaciones con domicilio en Barranquilla, que desarrollen procesos en áreas como:

Literatura



Danza



Música



Teatro



Circo



Artes plásticas y visuales



Cine y audiovisuales



Medios comunitarios



Patrimonio y expresiones culturales de comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales y palenqueras

Organizaciones culturales sin ánimo de lucro, interesadas en presentar proyectos de impacto local, nacional o internacional en las líneas definidas por el Portafolio 2025.

Más de 700 eventos y 236 iniciativas beneficiadas

El objetivo es ambicioso: beneficiar cerca de 236 iniciativas culturales y construir una agenda con más de 700 eventos para todo tipo de público en las cinco localidades de la ciudad. La Secretaría de Cultura y Patrimonio será la encargada de acompañar la ejecución del programa.

“Con estas convocatorias estamos garantizando una oferta cultural amplia y descentralizada, fortaleciendo procesos comunitarios y consolidando a Barranquilla como referente nacional en políticas culturales”, afirmó Juan Ospina Acuña, secretario de Cultura.

¿Dónde consultar la información y cómo postularse?

Toda la información sobre las bases, modalidades y requisitos de ambas convocatorias está disponible en:

El sitio web oficial de la Alcaldía de Barranquilla

Las redes sociales y canales de la Secretaría de Cultura y Patrimonio

La invitación es clara: la cultura es un derecho y una herramienta de transformación, y estas convocatorias buscan seguir llevándola a cada rincón de la ciudad.