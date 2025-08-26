Fiscalía archivó proceso contra alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña: No se probaron nexos con paramilitares

La Fiscalía precluyó el proceso que se seguía en contra del alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, por presuntos vínculos con grupos paramilitares.

La decisión del ente acusador se da por la ausencia de pruebas directas y consistentes que vincularan al político sucreño con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

En medio de la investigación que se seguía hace varios años por el delito de concierto para delinquir agravado, se reconoció la innegable presencia e influencia del Bloque “Héroes de Montes de María” en Sucre, sin embargo, no se probó que Acuña hubiera participado en acuerdos con esa organización para impulsar sus aspiraciones políticas.

“La Fiscalía, al desvirtuar los señalamientos, ha reafirmado el principio de la presunción de inocencia, un elemento central del sistema judicial que en este caso puso fin a la incertidumbre que pesaba sobre su carrera política”.

Agrega la decisión: “La presunción de inocencia y el principio “in dubio pro reo” obligan a resolver la duda a favor del procesado. No se demostró la ocurrencia de los hechos imputados ni su responsabilidad en ellos”.

Estas son las consideraciones de la Fiscalía