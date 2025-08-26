Gremios señalan que propuesta de subir un 20% tarifa de energía “afectaría la competitividad”

El Gobierno nacional propone incrementar el 20% el valor de la tarifa de energía.

Según el borrador de decreto, que ya fue publicado para comentarios, se indica que la proyección es recaudar cerca de 1.2 billones de pesos, que serían destinados a garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico y cubrir algunas obligaciones fiscales.

Reacciones sobre el aumento

Los afectados serían los estratos 5 y 6 y los usuarios industriales y comerciales. La propuesta no cayó del nada bien en Barranquilla y el Atlántico.

Mientras tanto, Alejandro Castañeda, presidente Ejecutivo de ANDEG, manifestó que esto afectaría la competitividad de los diferentes sectores económicos, al recordar que se reactivaría una contribución que fue eliminado en 2010.

Por su parte, Zandra López, presidenta del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, sostuvo que también esto afectará la competitividad de las empresas y los costos operativos de las compañías.

“Desde el Comité expresamos nuestra preocupación y desde ya nos oponemos a la propuesta del Gobierno nacional de liminar la exención del Iva en algunos sectores, ya que esto va a implicar un aumento del 20% de su tarifa para financiar subsidios de estratos bajos y cubrir parte de la deuda tarifaria”.