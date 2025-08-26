A estudio la solicitud de levantar peajes y el futuro de Autopistas del Café

Manizales

El mandatario en su intervención en el evento de apertura de licitación de la primera fase del proyecto Aerocafé, confirmó que ya ha “dado la orden a la Ministra de Transporte” con respecto a los peajes. Esta directriz implica una revisión profunda y una acción decisiva sobre la situación actual.

“Ya le di la orden a la ministra, quiero estudiar bien porque nosotros no hicimos el contrato, no es nuestra responsabilidad, pero sí estudiar a fondo qué pasó ahí, qué se entregó, por lo que he pedido que se hagan esas auditorías a la entidad y si de los peajes salen del contrato, pueden ser renegociados, mirar si es una oportunidad para la Nación”, indicó el mandatario de los colombianos.

La preocupación central radica en que los contratos de concesión vigentes no fueron iniciados por la actual administración, lo que plantea interrogantes sobre la responsabilidad inicial. Sin embargo, se enfatiza la necesidad ineludible de “investigar qué sucedió y qué se entregó”, solicitando “auditorías exhaustivas” para arrojar luz sobre las condiciones en las que se firmaron estos acuerdos.

Renegociación y no prórroga

Un punto crucial del discurso del presidente, se centró en la posibilidad de renegociación. “concesión que se revierta, concesión que no se prorroga, se revierte a la nación. La Nación verá si puede sostener el mantenimiento de las carreteras, no que se nos dañen en nuestras propias manos con los recursos propios, yo creo que sí da porque es muy diferente pagarle al concesionario por el flujo de transporte”, afirmó el Presidente, destacando que esta situación debe ser evaluada como una “oportunidad para la nación”.

De manera enfática y pública, desde Manizales, el mandatario sentó un precedente claro: “cualquier concesión que revierta a la nación no será prorrogada”. Esta declaración marca un cambio significativo en la política de infraestructura vial, apuntando a un modelo donde la gestión estatal asume un rol más protagónico.

El estado administrará las vías

El Presidente argumentó que “la nación deberá determinar si puede asumir el mantenimiento de las carreteras con recursos propios”, expresando su convicción de que “es viable”.

Para fundamentar su posición, destacó que los peajes están destinados únicamente al mantenimiento puesto que las obras de infraestructura y de intervención se realizan con recursos del Gobierno Nacional y que los peajes deben ser exclusivamente para el mantenimiento, indicando que “es un error común pensar que el dinero del peaje financia la obra, pues solo cubre el mantenimiento”.

Vías para la gente con administración pública

Con base en esta comprensión, el Presidente planteó una visión ambiciosa: “Por lo tanto, es posible, con un análisis financiero adecuado y en vías específicas, que varias de estas vías ya construidas pasen a manos del Estado”. El objetivo principal de esta transición es “reducir los costos de los peajes al eliminar el beneficio particular, lo que a su vez ayudaría con el mantenimiento o permitiría que el presupuesto propio lo cubra”.

Indicó además que esta no es una propuesta pupulista pero que sí es una estrategia para responder a las necesidades y a los llamados de la ciudadanía.

El Presidente destacó además que “es importante que los camioneros y la ciudadanía local donde se realizan las obras formen comités para participar en los estudios, revisar los datos y números, y acompañarnos en la toma de decisiones” y destacó que su deseo es “eliminar los peajes y que las carreteras sean verdaderamente públicas” cuando las concesiones reviertan al Estado como es el caso de la Autopista del Café, cuyo contrato termina en el año 2027.

Llamado para la Ministra de Transporte

Durante su intervención y dirigiéndose a la Ministra María Fernanda Rojas, el Presidente planteó, “Ministra, aquí tenemos un desafío, pero podemos lograr que las primeras carreteras pasen a la nación (...) la Autopista del Café están listas para dar este salto y cambiar el modelo neoliberal de privatización de carreteras, que hasta ahora ha sido la solución”.