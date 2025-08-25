Presidente de la República oficializa la apertura de la licitación del Aeropuerto del Café

Manizales

El mandatario de los colombianos llegó por séptima vez en su gobierno al departamento de Caldas, esta vez para acompañar la audiencia de apertura de la licitación pública para la construcción de la fase I del Aeropuerto del Café, es decir el lado tierra o la pista de aterrizaje.

El presidente destacó la importancia del proyecto e hizo un llamado especial para que el proceso de construcción avance frente a lo que indicó que para blindar el proyecto han hecho un esfuerzo importante “después de superar un impasse jurídico donde se anunciaba el aeropuerto y no se hace y no se sabe que pasa con la plata”, destacó el mandatario.

Resaltó además que deben ser los tribunales nacionales los que definan los problemas jurídicos, indicando a la Ministra de Transporte lo siguiente: “ningún contrato del ejecutivo nacional debe firmarse cuando el contratista exige que el tribunal de arbitramento de conciliación que dirima cualquier conflicto sea el de su país. Es la justicia nacional la que debe entrar, cosa que no le gusta a los contratistas, no los comités de arbitraje nacional que son privados y que se han convertido en un verdadero negocio político y un clientelismo judicial”, destacó el Presidente.

Hizo un llamado a los caldenses para que ayuden a vigilar y a velar para que el aeropuerto se construya y se evite repetir las historias del pasado.

“Que no sea un pliego sastre, todos ustedes rápidamente tendrán la ocasión de examinarlo con ojo veedor para que cualquier trampa que haya ahí se nos hayan metido, la misma ciudadanía nos ayude a detectarlo a tiempo y no me pase como con Thomas Greg & Sons”

Insistió que el contrato no debe tener un final en un juicio y no en el aeropuerto, hizo un llamado a sus ministros para que la licitación sea publicado en cada embajada y no solo en el Secop, para que se conozca en el mundo sobre la apertura de la licitación.

“Pido al general que no se entregue anticipo, es un riesgo, pero tiene una razón de ser. Sí el estado entrega una parte del dinero, el contratista que gana simplemente se contenta con ello y no hace un metro de pista y entonces vamos a los tribunales, de tal manera que la empresa que gane sea una especialista en el tema y que tenga poder financiero, porque estas obras tienen algo de complejidad”, insistió

Fue enfático en que no alcanzará a aterrizar como presidente en el Aeropuerto del Café, pero insistió en que “esperamos que salga bien”, destacó además como el turismo es una propuesta de campaña que ha mejorado.

La pista una apertura más al turismo

“La pista tiene como objetivo atraer el turismo a Caldas y al suroeste antioqueño, promoviendo un modelo de turismo popular que no genere impactos ambientales ni sociales adversos, a diferencia de lo observado en ciudades como Medellín y Cartagena”, destacó el Presidente.

insistió en que la pista debe ser del tamaño suficiente para que atraiga turismo internacional y pidió que la pista no puede tener influencias ilícitas y que no se le entreguen a “mafias”.

Café en Caldas

Insiste en la necesidad del caficultor, vender directamente el café para que los recursos lleguen directamente a las familias cultivadores, y destacó que su relación con la Federación Nacional de Cafeteros es distante.

“Caldas, ya tiene fuera de la Universidad, Facultad de IA, Aeropuerto y ahora el ferrocarril, La Dorada - Chiriguaná, sería clave que llegue a Santa Marta, tenemos que solucionar que solo llega carbón (...) yo si quiero que se acelere la negociación para que así sea por unas horas podamos usar directo desde La Dorada hasta Santa Marta lo que podría abaratar la carga (... ) el café aquí tendría un beneficio fundamental”, insistió.