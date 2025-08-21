Esta es la multa de la DIAN por extemporaneidad en Declaración de Renta 2025: Cómo calcular sanción

Presentar la Declaración de Renta fuera de los plazos establecidos por la DIAN puede generar sanciones económicas para los contribuyentes.

Para el 2025, la entidad recordó que la multa por extemporaneidad aplica para personas naturales y jurídicas que no cumplan con los tiempos señalados en el calendario tributario.

¿Qué es la multa por extemporaneidad?

Esta es una sanción que impone la DIAN cuando una persona o una empresa presenta sus declaraciones de impuestos después de la fecha límite establecida en el calendario tributario o no la presenta.

Es importante que tenga en cuenta que esta multa se cobra por cada mes o fracción de mes, lo que quiere decir que aunque pague tres días después eso ya se considera como una fracción del mismo.

Además, el valor a pagar de esta dependerá de si usted recibió o no el emplazamiento para declarar, que es una notificación de la DIAN para que cumpla con la obligación de presentar la declaración tributaria.

¿Cómo calcular la multa por extemporaneidad?

Si usted presenta la Declaración de renta antes de que sea notificado por la DIAN por medio del emplazamiento deberá liquidar y pagar la sanción por cada mes o fracción del mes, lo cual equivale al 5% del total del impuesto a cargo y no deberá exceder el 100%, es decir, no debe pagar más del valor del impuesto.

En caso de que la declaración no arroje impuesto a pagar, la DIAN aplica una multa equivalente al 0,5 % de los ingresos brutos declarados en el año gravable, también por cada mes de retraso.

Si usted desea realizar el calculo de la multa debe tener en cuenta 3 factores importantes:

Tiempo: Como se mencionó anteriormente, es importante que tenga en cuenta el tiempo transcurrido desde la fecha que venció el plazo para declarar hasta la fecha en que pagará la sanción.

Porcentaje: Recuerde que esto dependerá de si recibe o no el emplazamiento.

Antes del emplazamiento

Cuando la sanción es sobre el impuesto a cargo: 5%

Cuando la sanción es sobre los ingresos brutos: 0.5%

Cuando la sanción es sobre el patrimonio líquido del año anterior: 1%

Después del emplazamiento

Cuando la sanción es sobre el impuesto a cargo: 10%

Cuando la sanción es sobre los ingresos brutos: 1%

Cuando la sanción es sobre el patrimonio líquido del año anterior: 2%

Base:

La base varia según lo que deba presentar en la declaración de impuestos:

El impuesto a cargo

Ingresos brutos

Patrimonio líquido del año anterior

¿Cuál es el monto mínimo de la sanción?

La multa por extemporaneidad no puede ser inferior a 10 UVT (Unidad de Valor Tributario), que para 2025 equivale a $509.500.

Esto quiere decir que aunque el cálculo porcentual arroje un valor menor a este, la sanción mínima siempre será este monto.

Recomendaciones para evitar la sanción

Cumpla con las fechas estipuladas en el calendario tributario. En el caso de haber pasado la fecha límite, presente la declaración lo más pronto posible, incluso si no cuenta con el dinero completo para pagarla. Este atento ante los cambios normativos que se puedan presentar

