Declaración de renta: 400.000 personas tienen que presentarla por primera vez, ¿quiénes?

Este segundo semestre del año es clave para el país, debido a que comienzan a correr los plazos límites para la declaración de renta y el pago sobre el impuesto. Recordemos que la relevancia de este proceso para el Estado colombiano se debe a que por medio de este se garantiza la inversión en obras sociales. Así como, el Estado logra identificar los movimientos financieros de los colombianos y prevenir delitos.

Ahora bien, la Dian ha señalado que los colombianos tendrán entre el 12 de agosto y el 24 de octubre para realizar el proceso de declaración de renta. No obstante, deberán tener en cuenta que los plazos dependen de los dos últimos dígitos del Número de Identificación Tributaria (NIT) o de la cédula.

Por otra parte, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales informó que este año unos 6,7 millones de personas naturales deberán realizar la declaración de renta sobre el año gravable 2024. Pero de estas, cerca de 400.000 tienen que hacer este proceso por primera vez, por lo que se convierten en nuevos declarantes.

Al respecto, el director general (e) de la DIAN, comentó que desde la entidad se han enfocado en mejorar la plataforma, para que así los colombianos puedan hacer el proceso de una manera más rápida y segura. “En los últimos meses, hemos concentrado nuestros esfuerzos institucionales en fortalecer la plataforma tecnológica de la DIAN, con énfasis en el sistema Muisca, para afrontar de manera sólida el periodo de vencimientos”.

Lo anterior, se debe a que cada año la plataforma en la que los colombianos hacen el proceso de declaración de renta termina fallando. “Implementamos esquemas de monitoreo continuo, pruebas de carga, ajustes de capacidad y mejoras en los entornos de producción, además de reforzar los protocolos de recuperación ante fallos”.

“También contaremos con acompañamiento continuo de los operadores tecnológicos responsables del soporte, lo que nos permitirá responder de forma oportuna ante cualquier incidencia crítica”, agregó el director general (e) de la DIAN.

Igualmente, el funcionario señaló que si bien trabajaron en fortalecer la plataforma, pueden presentarse fallas, por lo que la entidad sugiere a los ciudadanos hacer el trámite con tiempo y no esperar al último día.

¿Cómo identificar que debo hacer el proceso de declaración de renta?

Hay dos formas mediante las cuales los colombianos pueden identificar que tienen la obligación de hacer el proceso de declaración de renta:

La primera es usando el Motor de Búsqueda de la plataforma. Con solo ingresar el número de la cédula, los ciudadanos conocerán de forma sencilla si tienen que hacer el trámite.

Otra forma de identificar que debe hacer este trámite es si supera alguno de los montos mínimos establecidos por la Dian para las personas naturales que, al cierre del año gravable 2024, recibieron dinero o hicieron gastos considerables.

