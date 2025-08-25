Más de 50 barrios en Barranquilla y Galapa se encuentran sin energía: ¿cuáles son las razones?

Hombres en completa oscuridad sosteniendo una vela para investigar la caja de fusibles de una casa durante un apagón. / Evgen_Prozhyrko

Este lunes se reporta una falla en la subestación Cordialidad, la cual mantiene sin servicio de energía a varios sectores industriales y residenciales en Barranquilla y parte del municipio de Galapa. Según el reporte preliminar, la afectación podría extenderse hasta el mediodía.

La falla impacta de manera directa al corredor industrial de la ciudad, incluyendo importantes empresas ubicadas a lo largo de la vía La Cordialidad, así como a barrios residenciales alimentados por varios circuitos eléctricos de la zona.

Circuitos afectados:

Cordialidad 8: barrios 7 de Abril, Los Girasoles, Buenos Aires, Ciudadela 20 de Julio, Villa del Carmen 1 y 2, además de zonas comprendidas entre la calle 94 con carrera 5B, carrera 6 con calle 91 y la vía La Cordialidad desde la carrera 8E1 hasta la calle 98C.

barrios 7 de Abril, Los Girasoles, Buenos Aires, Ciudadela 20 de Julio, Villa del Carmen 1 y 2, además de zonas comprendidas entre la calle 94 con carrera 5B, carrera 6 con calle 91 y la vía La Cordialidad desde la carrera 8E1 hasta la calle 98C. Cordialidad 9: sector de Metroparque, puente de La Cordialidad, vía Barranquilla – Galapa, barrio Villa Olímpica, Parque Industrial Los Volcanes, Zona Franca Zofia, empresas como La Frontera S.A., Gecolsa, Steckerl Aceros S.A.S., Servipan S.A. Parque Industrial y Meals de Colombia.

sector de Metroparque, puente de La Cordialidad, vía Barranquilla – Galapa, barrio Villa Olímpica, Parque Industrial Los Volcanes, Zona Franca Zofia, empresas como La Frontera S.A., Gecolsa, Steckerl Aceros S.A.S., Servipan S.A. Parque Industrial y Meals de Colombia. Cementos y Concretos Atlántico: Cementos y Concretos Atlántico y Ultracem S.A.S.

Cementos y Concretos Atlántico y Ultracem S.A.S. San Martín: barrios California, Cordialidad, El Bosque, El Romance, San Pedro Alejandrino, San Pedro I, Villa Flor, Villa Gloria, Villa Pedro y El Rancho.

Contingencia del domingo

Esta situación ocurre apenas un día después de que residentes de la zona norte de Barranquilla enfrentaran un apagón prolongado debido a trabajos en la subestación Nueva Barranquilla.

Dichas labores, programadas inicialmente para terminar en horas de la tarde, se extendieron desde las 6:30 a.m. hasta las 7:00 p.m., dejando sin energía a cientos de hogares durante casi 12 horas.