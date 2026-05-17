Ataque sicarial en Malambo deja un muerto y termina en balacera con la Policía

Un joven de 23 años fue asesinado a tiros en un nuevo ataque sicarial registrado en el municipio de Malambo, Atlántico. El hecho ocurrió este viernes 16 de mayo en el barrio Paraíso y dejó además una persecución policial que terminó en balacera y con dos personas capturadas.

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La víctima fue identificada como Juan Carlos Mercado Palencia, quien se movilizaba en un motocarro por la carrera 1C con calle 15 cuando fue interceptado por dos hombres que se transportaban en un taxi. Según el reporte preliminar de las autoridades, los sicarios le dispararon en repetidas ocasiones.

Mercado Palencia murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas, mientras habitantes del sector alertaban a la Policía sobre la huida de los atacantes.

Tras conocerse el crimen, uniformados iniciaron una persecución contra el taxi en el que escapaban los presuntos responsables. La reacción de las autoridades derivó en un intercambio de disparos que culminó con la captura de dos personas señaladas de participar en el homicidio.

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Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles del crimen y verificar si los capturados tienen antecedentes judiciales o vínculos con estructuras delincuenciales que operan en el área metropolitana de Barranquilla.