Conozca los cierres viales en Barranquilla por grabación de serie este 25 y 26 de agosto
Las autoridades piden a los ciudadanos estar atentos a las señales de tránsito y planificar sus desplazamientos con anticipación.
Por motivo del rodaje de una serie audiovisual, la ciudad de Barranquilla tendrá cierres viales programados en diferentes sectores. La producción se desarrollará en tres fechas clave entre agosto y septiembre.
Fechas y horarios de los cierres
- Lunes 25 y martes 26 de agosto: desde las 5:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.
- Miércoles 11 de septiembre: desde las 11:00 a.m. hasta las 2:00 a.m. del jueves 12 de septiembre.
Zonas con cierre total
- Entre las carreras 54 y 58, desde la calle 68 hasta la calle 59.
- Calle 64, entre las carreras 53 y 54.
Desvíos y rutas alternas
Más información
Las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores tomar las siguientes rutas para evitar contratiempos:
- Quienes circulen por la carrera 54 en sentido oeste-este, deben tomar la calle 68 en sentido norte-sur hasta la carrera 47.
- Para el sentido este-oeste, se recomienda tomar la carrera 58 desde la calle 64.
- Conductores por la carrera 58 en sentido oeste-este deben desviar por la calle 68 en sentido sur-norte hasta la carrera 59.
- Quienes transiten por la calle 64, deben tomar la carrera 53 hasta la calle 68, en sentido sur-norte.
Recomendaciones
Las autoridades piden a los ciudadanos estar atentos a las señales de tránsito y planificar sus desplazamientos con anticipación. Estos cierres forman parte de una estrategia de apoyo a la industria audiovisual, que continúa posicionando a Barranquilla como un destino atractivo para producciones nacionales e internacionales.