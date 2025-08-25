Conozca los cierres viales en Barranquilla por grabación de serie este 25 y 26 de agosto

Imagen de referencia de operativos de movilidad en Barranquilla./ Foto: Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial

Por motivo del rodaje de una serie audiovisual, la ciudad de Barranquilla tendrá cierres viales programados en diferentes sectores. La producción se desarrollará en tres fechas clave entre agosto y septiembre.

Fechas y horarios de los cierres

Lunes 25 y martes 26 de agosto: desde las 5:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

desde las 5:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Miércoles 11 de septiembre: desde las 11:00 a.m. hasta las 2:00 a.m. del jueves 12 de septiembre.

Zonas con cierre total

Entre las carreras 54 y 58 , desde la calle 68 hasta la calle 59 .

, desde la . Calle 64, entre las carreras 53 y 54.

Desvíos y rutas alternas

Las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores tomar las siguientes rutas para evitar contratiempos:

Quienes circulen por la carrera 54 en sentido oeste-este , deben tomar la calle 68 en sentido norte-sur hasta la carrera 47 .

, deben tomar la en sentido hasta la . Para el sentido este-oeste , se recomienda tomar la carrera 58 desde la calle 64 .

, se recomienda tomar la desde la . Conductores por la carrera 58 en sentido oeste-este deben desviar por la calle 68 en sentido sur-norte hasta la carrera 59 .

deben desviar por la en sentido hasta la . Quienes transiten por la calle 64, deben tomar la carrera 53 hasta la calle 68, en sentido sur-norte.

Recomendaciones

Las autoridades piden a los ciudadanos estar atentos a las señales de tránsito y planificar sus desplazamientos con anticipación. Estos cierres forman parte de una estrategia de apoyo a la industria audiovisual, que continúa posicionando a Barranquilla como un destino atractivo para producciones nacionales e internacionales.