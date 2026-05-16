Barranquilla coordina medidas de seguridad para elecciones presidenciales

La Alcaldía de Barranquilla lideró un Consejo de Seguridad en la que se revisó el nivel de alistamiento institucional y se definieron las acciones necesarias para garantizar el desarrollo de la jornada electoral del próximo 31 de mayo.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Durante el encuentro se evaluaron los planes operativos presentados por la Policía Metropolitana de Barranquilla, al tiempo que se coordinó el apoyo complementario de las Fuerzas Militares, con el propósito de asegurar cobertura en todos los puestos de votación habilitados en la ciudad.

En la reunión también fueron escuchados los informes de la Defensoría del Pueblo y la Registraduría Nacional del Estado Civil. A partir de sus observaciones, las autoridades anunciaron que se realizarán ajustes a los protocolos logísticos, de seguridad y de garantías electorales, con el objetivo de proteger el derecho al voto de la ciudadanía.

Lea también: Investigan homicidio de comerciante de máquinas de casino en Barranquilla

De igual forma, se activarán espacios de articulación entre los organismos de inteligencia y las áreas especializadas en lucha contra el terrorismo, con el fin de anticipar y mitigar posibles escenarios que puedan afectar la convivencia, la seguridad y el orden público durante la jornada electoral.

Como parte de las medidas operativas, el próximo 31 de mayo se instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el Comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla, desde donde se realizará monitoreo en tiempo real del proceso electoral y se tomarán decisiones inmediatas ante cualquier eventualidad.

La Administración Distrital reiteró su compromiso de garantizar unas elecciones en calma, asegurando la protección de votantes, jurados, candidatos, observadores y funcionarios electorales, así como el normal desarrollo del proceso democrático.

Finalmente, la Alcaldía de Barranquilla hizo un llamado a la ciudadanía a participar de manera activa y pacífica, confiando en las instituciones y en los mecanismos dispuestos para la jornada del 31 de mayo.