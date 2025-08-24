Atención: varios sectores estarán sin luz este domingo en Barranquilla y municipios del Atlántico
Este domingo 24 de agosto se realizarán trabajos de mantenimiento en subestaciones eléctricas y redes de distribución que dejarán sin servicio de energía, en distintos horarioS.
Este domingo 24 de agosto se realizarán trabajos de mantenimiento en distintas subestaciones eléctricas que afectarán el servicio de energía en sectores de Barranquilla, su área metropolitana y algunos municipios del Atlántico. Las labores estarán a cargo de personal técnico en las subestaciones Nueva Barranquilla y Baranoa, así como en otros puntos específicos de la red.
Cortes programados en Barranquilla y su área metropolitana
En el caso del sector Alameda del Río, se presentará una interrupción prolongada del servicio eléctrico entre las 6:30 de la mañana y las 2:30 de la tarde.
Además, los circuitos Nueva Barranquilla 5, 7 y 8 presentarán dos interrupciones breves de energía: la primera entre las 6:00 y 6:30 de la mañana, y la segunda entre las 2:30 y 3:00 de la tarde. Estos trabajos impactarán diversos sectores del norte de la ciudad, entre ellos Villa Campestre, Ciudad del Mar, la calle 1B entre carreras 28 y 30, la carrera 46 con Autopista al Mar, así como tramos de la Avenida Circunvalar entre las carreras 42F y 46.
También se verán afectados puntos estratégicos como Autonorte, Autolitoral, la Estación de Servicio Miramar, Distribuidora Nissan, y sectores de Villa Santos (entre las carreras 46 y 50, desde la calle 100 hasta la 110). Del mismo modo, se anticipan interrupciones en centros de salud y diagnóstico como la Clínica Portoazul y Sabbag Radiólogos, así como en el conjunto residencial Portal de Miramar.
De igual forma, se advierte que en estos sectores podrían presentarse cortes adicionales durante el periodo de 6:30 a. m. a 2:30 p. m., en caso de que se generen sobrecargas en el sistema.
Por otra parte, personal técnico de Air-e Intervenida adelantará labores en el circuito Norte 1, entre las 10:01 de la mañana y las 5:54 de la tarde. Este circuito abastece a zonas como Ciudad Mallorquín, las calles 99 a 106 entre carreras 53 y 57 en Altos del Parque, y el complejo de Torres del Atlántico.
En esta misma área, se han programado interrupciones breves en la calle 99 entre carreras 56 y 57, específicamente entre 6:01 a. m. y 6:30 a. m., y luego nuevamente entre 5:20 p. m. y 5:55 p. m.
Suspensión de energía en municipios del Atlántico
En el municipio de Baranoa también se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento este domingo, entre las 8:00 y las 11:00 de la mañana, al interior de la subestación eléctrica local. Durante este periodo, se suspenderá el servicio de energía en la zona urbana y rural de Sibarco, así como en el tramo vial entre Baranoa y Sibarco.
Los cortes también afectarán a varios barrios del casco urbano, entre ellos: Guayabal, El Porvenir, Villa Dilia, San José, Paraíso, Primavera, Santa Helena, Villa Andrea, Loma Fresca Norte y Sur, El Carmen, La Esperanza, San Cayetano, La Ceiba, Las Américas, Candelaria, Góngora, San Martín y Barahona.
Por otra parte, se tiene programada una jornada de trabajos en el municipio de Malambo, específicamente en el sector industrial de PIMSA, ubicado en la calle 4 con carrera 11 sur. Las labores se extenderán entre las 8:34 de la mañana y las 4:28 de la tarde, afectando la operación de empresas y usuarios del área.