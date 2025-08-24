Atención: varios sectores estarán sin luz este domingo en Barranquilla y municipios del Atlántico

Este domingo 24 de agosto se realizarán trabajos de mantenimiento en distintas subestaciones eléctricas que afectarán el servicio de energía en sectores de Barranquilla, su área metropolitana y algunos municipios del Atlántico. Las labores estarán a cargo de personal técnico en las subestaciones Nueva Barranquilla y Baranoa, así como en otros puntos específicos de la red.

Cortes programados en Barranquilla y su área metropolitana

En el caso del sector Alameda del Río, se presentará una interrupción prolongada del servicio eléctrico entre las 6:30 de la mañana y las 2:30 de la tarde.

Además, los circuitos Nueva Barranquilla 5, 7 y 8 presentarán dos interrupciones breves de energía: la primera entre las 6:00 y 6:30 de la mañana, y la segunda entre las 2:30 y 3:00 de la tarde. Estos trabajos impactarán diversos sectores del norte de la ciudad, entre ellos Villa Campestre, Ciudad del Mar, la calle 1B entre carreras 28 y 30, la carrera 46 con Autopista al Mar, así como tramos de la Avenida Circunvalar entre las carreras 42F y 46.

También se verán afectados puntos estratégicos como Autonorte, Autolitoral, la Estación de Servicio Miramar, Distribuidora Nissan, y sectores de Villa Santos (entre las carreras 46 y 50, desde la calle 100 hasta la 110). Del mismo modo, se anticipan interrupciones en centros de salud y diagnóstico como la Clínica Portoazul y Sabbag Radiólogos, así como en el conjunto residencial Portal de Miramar.

De igual forma, se advierte que en estos sectores podrían presentarse cortes adicionales durante el periodo de 6:30 a. m. a 2:30 p. m., en caso de que se generen sobrecargas en el sistema.

Por otra parte, personal técnico de Air-e Intervenida adelantará labores en el circuito Norte 1, entre las 10:01 de la mañana y las 5:54 de la tarde. Este circuito abastece a zonas como Ciudad Mallorquín, las calles 99 a 106 entre carreras 53 y 57 en Altos del Parque, y el complejo de Torres del Atlántico.

En esta misma área, se han programado interrupciones breves en la calle 99 entre carreras 56 y 57, específicamente entre 6:01 a. m. y 6:30 a. m., y luego nuevamente entre 5:20 p. m. y 5:55 p. m.

Suspensión de energía en municipios del Atlántico

En el municipio de Baranoa también se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento este domingo, entre las 8:00 y las 11:00 de la mañana, al interior de la subestación eléctrica local. Durante este periodo, se suspenderá el servicio de energía en la zona urbana y rural de Sibarco, así como en el tramo vial entre Baranoa y Sibarco.

Los cortes también afectarán a varios barrios del casco urbano, entre ellos: Guayabal, El Porvenir, Villa Dilia, San José, Paraíso, Primavera, Santa Helena, Villa Andrea, Loma Fresca Norte y Sur, El Carmen, La Esperanza, San Cayetano, La Ceiba, Las Américas, Candelaria, Góngora, San Martín y Barahona.

Por otra parte, se tiene programada una jornada de trabajos en el municipio de Malambo, específicamente en el sector industrial de PIMSA, ubicado en la calle 4 con carrera 11 sur. Las labores se extenderán entre las 8:34 de la mañana y las 4:28 de la tarde, afectando la operación de empresas y usuarios del área.