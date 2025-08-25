¿Le cortarán la luz hoy? Air-e anuncia trabajos en Barranquilla y Puerto Colombia

Persona haciendo mantenimiento en redes eléctricas y al lado una persona sin luz (Fotos vía Air-e y Getty Images)

La empresa Air-e Intervenida adelantará este lunes una serie de trabajos eléctricos programados en Barranquilla y Puerto Colombia, al tiempo que atiende una avería imprevista en la subestación Cordialidad que afecta a varios sectores del área metropolitana.

Intervenciones en Barranquilla y Puerto Colombia

En el norte de Barranquilla, personal técnico de Air-e ejecutará labores de mantenimiento en el barrio Limoncito, específicamente en la carrera 75A con calle 65A, en un horario comprendido entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. La compañía informó que durante este tiempo podrían presentarse interrupciones temporales en el suministro de energía.

De forma simultánea, en el municipio de Puerto Colombia, se realizarán adecuaciones eléctricas en el sector de Villa Campestre, en la carrera 23 con calle 2C, entre las 8:13 de la mañana y las 3:55 de la tarde.

La empresa recomendó a los residentes de ambos sectores tomar precauciones con el uso de aparatos eléctricos sensibles y planificar sus actividades teniendo en cuenta estas intervenciones.

Avería en la subestación Cordialidad afecta a Galapa

Adicionalmente, personal técnico de la empresa trabaja en la subestación Cordialidad para reparar una avería que ha dejado sin suministro de energía a los usuarios alimentados por los circuitos San Martín, Cordialidad 8 y Cordialidad 9.

Esta situación afecta el corredor industrial entre Barranquilla y Galapa, así como parte del casco urbano de Galapa. La empresa ha informado que el pronóstico de normalización está previsto para el mediodía de este lunes, si las condiciones técnicas lo permiten.