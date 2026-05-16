Investigan homicidio de comerciante de máquinas de casino en Barranquilla

El comerciante Juan Camilo López España fue asesinado en medio de un ataque sicarial dentro de un restaurante en momentos que se encontraba departiendo con otras personas.

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El crimen ocurrió en el establecimiento ‘La Mona’ ubicado en la calle Murillo con carrera 3, en el barrio Ciudadela 20 de Julio, en el sur de Barranquilla.

Se conoció que la víctima se dedicaba al comercio e instalación de máquinas de casino o ‘tragamonedas’, pista que estarían siguiendo las autoridades para esclarecer el crimen.

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De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el hombre oriundo del municipio de El Copey, Cesar, empezó a ingerir alimentos cuando fue sorprendido por hombres que ingresaron violentamente y dispararon con tiros de fusil.

Los proyectiles alcanzaron a tres personas más que se encontraban en otra mesa. Ellas son Chajaira del Carmen Mendoza Pérez, de 32 años, Andrés Felipe López Rueda, de 22 año y Yorleanys Patricia Rodríguez Samper, de 44.

También se conoció que López España era reconocido en el municipio de Fundación, Magdalena, en donde adelantó estudios y su padre es propietario de un establecimiento hotelero.

Las autoridades adelantan seguimiento a los videos de las cámaras de seguridad del sector para dar con los responsables del crimen.