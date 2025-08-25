EPM restableció el servicio de acueducto a cerca de millón y medio de usuarios

Medellín

Empresas Públicas de Medellín anunció que este lunes, 25 de agosto, ya se presta con normalidad el servicio de acueducto en todos los circuitos que tuvieron interrupciones por obras de modernización de la planta La Ayurá.

El racionamiento del servicio se aplicó en 31 circuitos que abastecen a cerca de un millón y medio de personas en el Valle de Aburrá, especialmente, en la zona sur de esta zona metropolitana.

La entidad indicó que en la noche del domingo se restableció el servicio, se procedió al llenado de tanques y la normalización de distribución para los circuitos afectados por estas obras de mantenimiento.

Según dijo EPM, en un comunicado, “los trabajos de modernización de la planta se realizaron exitosamente, de acuerdo con los cronogramas estipulados”.

Este corte en el servicio afectó al sur del Distrito de Medellín y los municipios de Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta.

Como actividades paralelas a las obras de mantenimiento de la planta La Ayurá y aprovechando el corte en el servicio, Empresas Públicas de Medellín ejecutó actividades adicionales para mejorar la confiabilidad de los sistemas de acueducto y alcantarillado.

Fernando Cálad Chica, subgerente Operación Sistemas Acueducto y Alcantarillado EPM, explicó que “luego de finalizar con éxito los trabajos de modernización de la planta La Ayurá, que nos permitirá contar con un servicio de calidad y continuidad en los próximos 50 años, hemos finalizado también el restablecimiento del servicio de acueducto a toda la comunidad que tuvo interrupción”.

Agregó el funcionario de Empresas Públicas de Medellín que durante la interrupción también se adelantaron “trabajos de mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Fernando, la inspección de un tramo de alcantarillado del tramo paralelo al Río Medellín, modernización de bombeos de agua potable y lavado de cuatro tanques de almacenamiento”.

Por su parte, Santiago Wilches Yepes, gerente Acueducto y Alcantarillado EPM, agradeció a los usuarios por la paciencia y comprensión durante las interrupciones para los trabajos de mantenimiento y modernización de la Planta de Ayurá.

¿Cuánto invirtió EPM en esta modernización?

Empresas Públicas de Medellín indicó que fueron cerca de 250 mil millones de pesos los que se invirtieron en estos trabajos para modernizar la seguridad hídrica para el Valle de Aburrá, que busca garantizar el servicio de acueducto, por lo menos, por 50 años más.

Con carrotanques brindaron agua potable a los afectados

Epm explicó que durante el sábado y domingo, EPM suministró 1.771.000 litros de agua potable a los sectores residencial, salud, industrial, comercial y hotelero.

También, se entregaron 1.740 bolsas de agua potable de 5 litros a establecimientos de movilidad restringida.

Para el suministro de agua potable, se desarrolló un aplicativo para consultar, de manera sencilla, dónde se encontraban los carrotanques disponibles para abastecimiento de agua en las diferentes zonas.

En total fueron 38 rutas de vehículos cisterna que recorrieron los diferentes sectores impactados para entregar agua potable gratuita a las comunidades.

EPM aclaró que durante la mañana de este lunes ya el servicio debe estar normalizado en la totalidad de las zonas afectadas.