Grupo Empresarial Argos, entre las compañías más equitativas de Colombia según el Ranking PAR

El Grupo Empresarial Argos y sus compañías fueron reconocidas entre las organizaciones más equitativas del país en el Ranking PAR de Aequales, la medición anual que evalúa las mejores prácticas de equidad de género y diversidad en América Latina.

En la categoría de empresas privadas de 1 a 200 colaboradores, Grupo Argos ocupó el primer lugar y además alcanzó la tercera posición en el ranking general. Por su parte, Cementos Argos se destacó en el sexto lugar tanto en la categoría de compañías con más de 1.000 empleados como en la clasificación general. Finalmente, Odinsa se ubicó en la posición número 10 en el segmento de empresas de hasta 200 empleados.

Este reconocimiento resalta la estrategia transversal de diversidad, equidad e inclusión que el Grupo Empresarial Argos ha venido implementando desde 2017, con la cual busca fortalecer sus procesos de talento, fomentar ambientes laborales inclusivos y reducir brechas de género.

“Está enfocada no solo en promover ambientes de trabajo seguros, sino también en fortalecer la diversidad como herramienta para atraer y desarrollar liderazgo femenino, enriquecer las conversaciones y tomar decisiones con un espectro amplio de visiones”, señaló Lina Valencia, gerente de Talento de Grupo Argos.

Iniciativas destacadas

La medición de Aequales resaltó varias acciones del Grupo Empresarial Argos:

Más de 2.800 colaboradores capacitados en diversidad, equidad e inclusión, con más de 16.000 horas de formación en 2024 , lo que significó un crecimiento del 33% frente al año anterior.

, lo que significó un crecimiento del Una Junta Directiva con más del 57% de mujeres y un 30% de los cargos de liderazgo ocupados por mujeres.

ocupados por mujeres. Procesos de selección y sucesión con perspectiva de inclusión, además de programas de formación y mentoría para mujeres líderes en alianza con universidades como UC Berkeley y Harvard.

Sobre el Ranking PAR

El Ranking PAR, elaborado por la consultora latinoamericana Aequales, reconoce cada año a organizaciones públicas y privadas que lideran en equidad de género y diversidad. Evalúa factores como la gestión de objetivos, la cultura organizacional, la estructura interna y las políticas de talento.

Con este resultado, el Grupo Empresarial Argos consolida su liderazgo en Colombia en la construcción de espacios laborales equitativos, inclusivos y respetuosos, reafirmando su compromiso con el bienestar y desarrollo de sus más de 9.500 colaboradores.