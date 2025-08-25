Fundación Materno Infantil de Chigorodó alerta cierre por crisis económica
El 69% de los nacimientos del Urabá antioqueño y del departamento del Chocó quedarían en riesgo.
Chigorodó, Antioquia
La Fundación Materno Infantil de Chigorodó alertó que atraviesa una grave crisis económica que la tiene al borde del cierre, poniendo en riesgo el 69% de los nacimientos en el Urabá antioqueño y norte del departamento de Chocó, población atendida únicamente en el centro asistencial.
A través de un comunicado, la IPS informó que el incumplimiento en los pagos por parte de las EPS y del Ministerio de Salud a través de la ADRES, que superan los $10.478.331.712; han afectado la inversión en insumos, los compromisos con prestadores externos y el pago de los salarios de los empleados.
La Fundación señaló que, a pesar del compromiso del talento humano para sostener la atención integral de los pacientes, muchos no han podido continuar con la prestación del servicio.
“Reconocemos el apoyo de prestadores y proveedores, muchos de los cuales ya no han podido continuar con la prestación de servicios ni con el suministro de insumos, lo que agudiza la crisis y obliga a la institución a advertir sobres la posibilidad de cierre si no se toman medidas inmediatas”, indica el comunicado.
En el comunicado, la Fundación Materno Infantil de Chigorodó hizo un llamado urgente a las autoridades para que salden las millonarias deudas, advirtiendo que no de resolverse la crisis financiera, la atención materna y perinatal quedaría en riesgo, incrementando el riesgo de mortalidad materna y neonatal en la región.
Importancia de la Fundación Materno Infantil en la región
La institución, ubicada en el municipio de Chigorodó y especializada en la atención materno-infantil, es la principal IPS de referencia en Urabá Antioqueño y parte del Urabá Chocoano. Entre sus servicios se encuentran la atención del parto, hospitalización en ginecobstetricia, cuidados intensivos neonatales y programas de acompañamiento a madres gestantes en condición de vulnerabilidad.
El posible cierre de la Fundación tendría graves repercusiones en la atención de partos y recién nacidos, dejando sin atención médica a miles de familias en el departamento.