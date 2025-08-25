Director deportivo del Bayern Múnich alaba a Luis Díaz: “Rebosa energía”

El director deportivo del Bayern Múnich, Christoph Freund elogió a Luis Díaz tras sus primeras semanas con el equipo alemán

Primero fue Harry Kane, luego su entrenador, Vincent Kompany. La prensa, la hinchada. Hay entusiasmo en Múnich con la llegada de Luis Díaz al equipo más importante de la ciudad y de Alemania. Su actitud y, sobretodo, lo que ha mostrado en el terreno de juego ha sido fundamental.

Todos los elogios han llegado de gente autorizada: Por ejemplo, Lothar Matthäus o Jürgen Klinsmann, históricos del equipo y de la Selección alemana. Todos coinciden en su capacidad futbolística y, aunque también hubo críticas por el precio que el equipo pagó por él, el colombiano, hasta ahora, ha demostrado que valió la pena.

Ahora, el encargado de hablar de Lucho fue el director deportivo del Bayern Múnich, Christoph Freund, el exfutbolista austriaco aprovechó lo que pasó con el atacante en el partido ante el Leipzig para referirse a él.

“Se está adaptando de maravilla. Es muy intenso. Rebosa energía y entusiasmo. Simplemente tiene muchas ganas de jugar al fútbol”, expresó Freund, que destacó más que todo la forma en la que el jugador ha tomado su estancia en Alemania.

¿Qué otros elogios ha tenido Luis Díaz?

Luis Díaz ha hecho dos goles y dos asistencias en lo que lleva en el Bayern Múnich. La primera anotación la consiguió en el juego ante el Stuttgart, en la final que disputó en la Supercopa Alemana. Díaz marcó el segundo gol del partido que le dio el triunfo y el título a su equipo.

La segunda fue en su debut en la Bundesliga, en el que además el Bayern goleó al Leipzig 6 goles por 0. En esa ocasión el colombiano marcó el segundo, un golazo en el que participaron casi todos sus compañeros y él lo terminó de la mejor forma.

Tras este partido, su entrenador Vincent Kompany indicó que resalta la forma en la que le gusta lo que hace, “no solo disfruta del fútbol, ​​sino que también juega para el equipo", dijo.

Su compañero Harry Kane, también tuvo palabras para él, "Lucho solo lleva aquí unas semanas, pero siento que hemos conectado bien desde el principio. Me dio dos asistencias de gol hoy y marcó un golazo. Fue genial para los chicos hoy y les dio mucha confianza”.