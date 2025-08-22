Kane, Kompany... Solo elogios para Luis Díaz tras su debut en Bundesliga
El delantero y el entrenador destacaron la actuación del colombiano ante Leipzig.
Luis Díaz debutó con Bayern Múnich en la Bundesliga y marcó gol e hizo dos asistencias
Fue una linda noche para Luis Díaz en su inicio en la Bundesliga. No solamente marcó un golazo, sino que dio dos asistencias a Harry Kane en la goleada del Bayern Múnich 6 a 0 ante el RB Leipzig en la fecha inaugural de la Liga de Alemania.
El colombiano fue uno de los jugadores más importantes del encuentro, por supuesto junto a Michel Olise que hizo dos goles y a Kane, que marcó triplete. Justamente, el delantero inglés habló de Lucho al final del partido.
“Es genial jugar con ambos (Lucho y Olise) Llevo un año jugando con Michael y siento que nuestra conexión es cada vez más fuerte. Estuvo sobresaliente en la primera parte con los goles que marcó”, dijo.
Y añadió, “y Lucho solo lleva aquí unas semanas, pero siento que hemos conectado bien desde el principio. Me dio dos asistencias de gol hoy y marcó un golazo. Fue genial para los chicos hoy y les dio mucha confianza”.
¿Qué dijo el técnico Vincent Kompany sobre Lucho?
El entrenador Vincent Kompany, que pidió a Luis Dïaz para hacer parte de su equipo en esta temporada, también tuvo halagos para el inicio de su jugador en la Bundesliga.
“No solo disfruta del fútbol, sino que también juega para el equipo. No hay ningún jugador que ofrezca actuaciones perfectas y lo haga todo bien, pero aun así corrieron como chicos que aún tienen todo por dar y aún no han ganado nada, y eso es lo más importante para mí. Si mantenemos eso, podemos ganar muchos partidos”.