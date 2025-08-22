Kane, Kompany... Solo elogios para Luis Díaz tras su debut en Bundesliga

Harry Kane, Luis Díaz y Josep Stanisic celebran el quinto gol del FC Bayern ante el RB Leipzig, el 22 de agosto de 2025, en el Allianz Arena. FOTO: Sven Hoppe/picture alliance / picture alliance

Luis Díaz debutó con Bayern Múnich en la Bundesliga y marcó gol e hizo dos asistencias

Fue una linda noche para Luis Díaz en su inicio en la Bundesliga. No solamente marcó un golazo, sino que dio dos asistencias a Harry Kane en la goleada del Bayern Múnich 6 a 0 ante el RB Leipzig en la fecha inaugural de la Liga de Alemania.

El colombiano fue uno de los jugadores más importantes del encuentro, por supuesto junto a Michel Olise que hizo dos goles y a Kane, que marcó triplete. Justamente, el delantero inglés habló de Lucho al final del partido.

“Es genial jugar con ambos (Lucho y Olise) Llevo un año jugando con Michael y siento que nuestra conexión es cada vez más fuerte. Estuvo sobresaliente en la primera parte con los goles que marcó”, dijo.

Y añadió, “y Lucho solo lleva aquí unas semanas, pero siento que hemos conectado bien desde el principio. Me dio dos asistencias de gol hoy y marcó un golazo. Fue genial para los chicos hoy y les dio mucha confianza”.

¿Qué dijo el técnico Vincent Kompany sobre Lucho?

El entrenador Vincent Kompany, que pidió a Luis Dïaz para hacer parte de su equipo en esta temporada, también tuvo halagos para el inicio de su jugador en la Bundesliga.

“No solo disfruta del fútbol, ​​sino que también juega para el equipo. No hay ningún jugador que ofrezca actuaciones perfectas y lo haga todo bien, pero aun así corrieron como chicos que aún tienen todo por dar y aún no han ganado nada, y eso es lo más importante para mí. Si mantenemos eso, podemos ganar muchos partidos”.