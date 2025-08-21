Luis Díaz revela cual es el jugador que más le ha hablado y lo ha acogido en el Múnich

Luis Díaz vivió su primer Lederhosen con sus compañeros del Bayern Múnich y habló para los medios de su nuevo equipo

Luis Díaz parece estar viviendo grandes momentos en su llegada al Bayern Múnich. Desde que llegó no tuvo problema en adaptarse e ir conociendo a sus compañeros. Se comprometió a aprender algo de alemán y lo han elogiado por su inglés.

Además, ya marcó un gol. Lo hizo en la primera final que disputó con su escuadra ante el Stuttgart en la Supercopa de Alemania que el Bayern ganó gracias a su anotación que consiguió con un certero cabezazo.

Ahora, se prepara para debutar en la Bundesliga ante el Leipzig, uno de los grandes de ese país. El compromiso será este viernes 22 de agosto a la 1:30, hora de Colombia. Pero antes, él y sus nuevos amigos, disfrutaron de la sesión de fotos tradicional del “Lederhosen”.

Allí, Lucho habló de lo que ha vivido desde que llegó a Múnich. De sus expectativas, de lo que espera lograr en Alemania, de su gol, de su adaptación y confesó quien ha sido el jugador que más lo ha acompañado en esta nueva época de su vida.

¿Qué más dijo Luis Díaz?

Su gol: “Perfecto lo que pasó el último partido, fue mi primer gol, mi primer trofeo, mi primer partido oficial. Entonces fue un poco redondo para empezar, estoy muy feliz y seguiré trabajando de esta manera para poder cosechar muchos más títulos”

La clave del triunfo: “El gol era algo que venía buscando en la pretemporada para sentirme un poco más confiado, más cómodo con el equipo, con los compañeros cada vez me siento mejor, me comunico mejor y estoy más cómodo. Hace parte de los primeros días, de estar conociendo a tus colegas, al cuerpo técnico, las instalaciones del club y creo que va a salir muy bien todo”.

Su adaptación: “Ha sido muy fácil para mí acomodarme para entenderme dentro y fuera del campo, por eso creo quevan a pasar cosas muy buenas con Harry, Olise y los que hacen parte del equipo”.

El que más lo acogió: “Bien, espectacular,desde el primer día uno de los primeros que me ha hablado y acogido de muy buena manera ha sido Harry (Kane)”.