Primera anotación de Luis Díaz en Bundesliga: Golazo ante Leipzig

El delantero colombiano Luis Díaz marcó su primer gol en la Bundesliga en juego ante Leipzig

Luis Díaz no quiso esperar. Este viernes tuvo su debut en la Bundesliga en la que enfrentó en su primera jornada a Leipzig con el Bayern Múnich. El partido era complicado para el equipo local, pero con el tiempo, se acomodó en el terreno de juego para ser superior.

Y sí que lo fue. Terminó el primer tiempo ganando por tres goles a cero y una de las anotaciones fue del atacante colombiano. La primera llegó al minuto 26, por medio del otro extremo del equipo, Michael Olise.

Cinco minutos después, llegó la de Díaz que con un fuerte remate de pierna derecha en su ingreso al área venció al arquero Gulacsi. En la acción colectiva, participaron casi todos. Golazo.

Y a pocos minutos de terminar la primera parte, Olise se fue de doblete tras dejar en el camino a dos defensores y luego de una asistencia de Gnabry. Falta todo el segundo tiempo.