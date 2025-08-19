Luis Díaz hace que Lothar Matthäus lo elogie tras su gol en la Supercopa de Alemania / Daniela Porcelli

Lothar Matthäus elogió a Luis Díaz luego del gol que marcó con el Bayern Múnich en la Supercopa de Alemania ante el Stuttgart

Hay opiniones importantes en el mundo del fútbol y la de Lothar Matthäus es una de ellas, especialmente en Alemania y más específicamente si habla del Bayern Múnich. No por poco es ídolo e histórico en el equipo bávaro al lograr 14 títulos.

Es por eso que cuando habla de Luis Díaz sus impresiones son valoradas. Así lo hizo cuando el colombiano llegó al equipo y su traspaso fue uno de los más costosos en la historia. Para Matthäus, en ese momento, no era tan rentable, el ex jugador tenía dudas sobre el extremo.

“Díaz ya tiene 28 años, mientras que Nick Woltemade solo tiene 23. Si pagan 75 millones de euros por un jugador cinco años mayor, deben tener una gran confianza en Díaz. Podría jugar por detrás de Kane en el Bayern, al igual que Gnabry u Olise. Pero si Díaz cuesta 75 millones de euros, debería ser fijo en una posición”, dijo.

Para la leyenda del fútbol alemán, como para otros exjugadores del Múnich, la llegada de Díaz no fue del todo aceptada. Lo mismo sucedió con Dietmar Hamann, exjugador alemán y que pasó por Bayern y Liverpool, también criticó el modelo de negocio del equipo alemán.

“Díaz es un futbolista muy bueno, pero lo que está haciendo el Bayern no es un modelo de negocio. ¿Traer a un jugador de 28 años por esta cantidad de dinero y luego pagarle incluso más de lo que ganaba en Inglaterra? El Liverpool se ríe”, dijo Hamann.

¿Por qué Lothar Matthäus cambió de opinión sobre Lucho?

El pasado sábado 16 de agosto, el Bayern Múnich disputó el primer título de la temporada. La supercopa de Alemania ante el Stuttgart. En ese encuentro, Luis Díaz tuvo la oportunidad de mostrar su fútbol y, además, hizo el gol del triunfo

Un cabezazo sutil que lo encontró muy bien ubicado en el área, le permitió marcar y celebrar su primera anotación con su nueva escuadra. Ante esto, Matthäus se rindió al colombiano y destacó su importancia en el esquema del técnico Vincent Kompany.

“No he entendido del todo que Harry Kane declarara que la plantilla de este año es una de las más reducidas en las que ha jugado. Díaz y Tah son absolutos refuerzos y en el centro del campo también se ha incorporado Tom Bischof, un jugador realmente bueno”, dijo.

Y concluyó, “el equipo aún tiene margen de mejora, pero con Jonathan Tah y Luis Díaz, dos recién llegados con experiencia, ya se nota la integración. Díaz es fundamental para este Bayern”, aseguró.