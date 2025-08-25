Corrupción y amenazas provocan renuncias en la Gobernación de Córdoba

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, denunció que varios de sus funcionarios han tenido que renunciar en medio de amenazas que han recibido por denunciar casos de corrupción que se estarían presentando en dos dependencias.

“Algunos de nuestros funcionarios han recibido amenazas y aquí el mensaje claro que he dicho, si me van a amenazar a mí y a mis funcionarios, vamos pa’ lante. Yo no me quiero martirizar, pero no voy a permitir que con la plata de los cordobeses me vengan a hacer fiesta”, dijo el gobernador.

El mandatario regional hizo mención a la Secretaría de Educación, donde habría un entramado con “profesores fantasmas”; y la Oficina de Pasaportes, donde se estarían presentando manejos irregulares con la petición de dinero a los usuarios para sacar adelante los trámites.

Zuleta Bechara referenció el caso de un joven, quien recientemente se ganó el cargo por concurso de mérito y denunció renunciar por las presiones a las que fue sometido.

“Ayer otro trabajador me pasó la carta de renuncia y le dije que no se la iba a aceptar”, precisó el gobernador, quien acotó que la pelea la dará de manera jurídica, teniendo en cuenta que ya los casos han sido denunciados ante la Fiscalía General de la Nación.

El gobernador detalló que los trabajadores están recibiendo las amenazas vía telefónica con los siguientes mensajes: “ya sabemos dónde vives”, “sabemos a dónde vas”, “tenemos información de los colegios de tus hijos”, entre otros.

“Si con esas amenazas creen que nos van a intimidar para que no avancemos, vamos con mayor contundencia y por eso siempre le he dicho a la ciudadanía que me escriban por las redes, yo leo. No podemos permitir que funcionarios hagan cosas indebidas en nuestra administración”, agregó el gobernador.

