Dos subestructuras del Clan del Golfo operan en Montería

Trabajos de inteligencia tanto de la Policía como del Ejército han permitido comprobar la presencia de dos subestructuras del Clan del Golfo delinquiendo en la ciudad de Montería.

El dato fue revelado por el alcalde Hugo Kerguelén García, quien indicó que el tema causa preocupación y fue abordado en el consejo de seguridad extraordinario que lideró este miércoles.

Sin revelar los nombres de las ‘alas delincuenciales’, el mandatario local precisó que una opera en la margen izquierda y la otra en el resto el municipio.

“Esto nos genera a nosotros confrontaciones y nos conlleva a estar muy atentos a temas de seguridad”, dijo el alcalde.

Kerguelén García acotó que está a la espera del Gobierno nacional para que ofrezca detalles de los diálogos exploratorios que realiza con el grupo armado fuera del país, en el marco de la paz total.

“No sabemos qué se está hablando y cuáles son los puntos concretos”, agregó el alcalde, quien indicó que en el consejo de seguridad el alto mando de la Fuerza Pública también manifestó desconocer los avances del diálogo anunciado por el presidente Gustavo Petro en su reciente visita al municipio de Tierralta.

Es importante destacar que en el consejo de seguridad determinaron revelar en las próximas horas nuevos carteles con los rostros de los criminales “más buscados” y el ofrecimiento de recompensas para quien aporte información que permita las capturas.