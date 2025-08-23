Honestidad en Montería: se encontró 30 millones, los devolvió y el alcalde lo recompensó

Si hoy se habla de honestidad, resalta el nombre de Carlos Elías López, un joven cordobés, quien se encontró 30 millones de pesos en el baño de un centro comercial en Montería, y, aunque tenía la opción de quedarse con el botín, decidió devolverlo a sus dueños.

La entrega del dinero se hizo efectiva la mañana de este sábado, 23 de agosto, en las instalaciones del comando de la Policía Metropolitana de Montería, donde estuvo el comandante, coronel Héctor Ruiz Arias; el alcalde Hugo Kerguelén García; y los dueños de la millonaria suma.

Los dueños del dinero, quienes son habitantes del municipio de Sincelejo, departamento de Sucre, aclararon que no fueron víctimas de robo; reconocieron que uno de los integrantes de la familia ingresó al baño del centro comercial por problemas de salud y dejó olvidado la bolsa con el dinero.

Ante el gesto de solidaridad por parte del joven cordobés, el alcalde Kerguelén García lo recompensó con un puesto laboral en la Secretaría de Hacienda, teniendo en cuenta que es profesional en administración con especialización en tributos.

“He tomado la decisión de contratarlo para que trabaje con nosotros en la Secretaría de Hacienda para que nos ayude, para que, así como cuidó los 30 millones de pesos, cuide los impuestos de los monterianos”, dijo el alcalde.

El comandante de la Policía agradeció al joven por su conducta ejemplar y pidió a los ciudadanos a que actúen de la misma manera cuando se presenten situaciones similares.

