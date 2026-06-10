“Aquí tiene las puertas abiertas”: gobernador de Córdoba al general Erick Rodríguez

Montería

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, lamentó la salida del general Erick Rodríguez de la institución. El uniformado se desempeñaba como jefe de Operaciones del Comando General de la Fuerzas Militares y había advertido sobre presuntas presiones de disidencias de las Farc contra comunidades en medio del calendario electoral.

“Quiero expresar mi solidaridad con el general Rodríguez, a quien hoy le oficializaron su salida del Ejército Nacional de Colombia. Siento profundo amor, respeto, orgullo y honor por los hombres y mujeres de la fuerza pública, por nuestros militares y soldados, quienes nos ayudaron a salvar miles de vidas humanas y animales durante la emergencia”, dijo el mandatario departamental.

“Hoy se oficializa la salida de un general que lleva más de 35 años exponiendo su vida y la de su familia al servicio del país y de la patria. Desde el departamento de Córdoba le reitero toda mi solidaridad y le digo: aquí tiene las puertas abiertas. Si necesita dónde trabajar, una vez pase la Ley de Garantías podremos vincularlo para que nos apoye en el proceso de seguir consolidando un departamento en paz y con mayor seguridad”, agregó.

El gobernador envió el mensaje en medio del programa La Luciérnaga de Caracol Radio que se trasladó a la ciudad de Montería en el marco de la Feria Nacional e Internacional de la Ganadería el pasado 9 de junio.