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10 jun 2026 Actualizado 16:39

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Envían a la cárcel a hombre señalado de asesinar a su padre en Ayapel, Córdoba

Pese a la investigación, el procesado negó los cargos imputados por la Fiscalía

Cárcel (créditos: GettyImages)

Cárcel (créditos: GettyImages) / Caspar Benson

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Un juez con función de control de garantías acogió la solicitud de un fiscal de la seccional Córdoba y dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de Enuar Manuel Navarro Argumedo, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio agravado.

Según la investigación, el 4 de junio de 2026 se presentó una riña en el barrio Bonanza del municipio de Ayapel, donde murió un hombre de 87 años.

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En medio de la discusión, el señalado agresor, hijo de la víctima, habría agredido al adulto mayor con un arma cortopunzante. Las alertas de la comunidad permitieron que uniformados de la Policía Nacional capturaran a Navarro Argumedo en el lugar de los hechos”, informó la Fiscalía.

Pese a lo indicado, el procesado no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía en medio de esta investigación.

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...

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