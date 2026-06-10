Alcaldía de Montería decretó dos días cívicos por la Feria Nacional e Internacional de la Ganadería. Foto: La W/Claudia Hernández (en las afueras del Concejo de Montería y Alcaldía de Montería).

Montería

A través del Decreto 0205 del 4 de junio de 2026, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, declaró como días cívicos el jueves 11 y el viernes 12 de junio, “con el propósito de que la ciudadanía pueda vincularse y participar activamente en la sexagésima cuarta edición de la Feria Nacional e Internacional de la Ganadería y el Reinado Nacional de la Ganadería”.

“La decisión se adopta en el marco de una de las celebraciones más representativas de Córdoba, una tradición que exalta la identidad cultural, las raíces ganaderas y el patrimonio de la región, y que cada año reúne a miles de visitantes alrededor de actividades culturales, artísticas, comerciales y turísticas”, agregó.

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De acuerdo con el decreto, “durante estas fechas se suspenderán los términos de las actuaciones administrativas y las actividades laborales y de atención al público en la Alcaldía de Montería, por lo que los días 11 y 12 de junio serán considerados no hábiles laboralmente para la administración municipal y las instituciones educativas oficiales del municipio”, puntualizó.

Pese a lo indicado, la administración municipal precisó que “continuarán operando con total normalidad los servicios esenciales relacionados con salud pública, emergencias, atención y prevención de desastres, movilidad, seguridad, orden público y demás dependencias cuya naturaleza requiera la prestación permanente del servicio”.

Finalmente, se reiteró a la ciudadanía el buen comportamiento para que disfrute de la importante festividad cultural de manera tranquila, teniendo en cuenta los indicadores del primer fin de semana feria, en el que se reportaron 77 casos de riñas, representando un incremento del 67% en comparación con el año anterior para la misma época.