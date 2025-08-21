Tras ataques terroristas en el país, en Montería acuartelan a funcionarios policiales

Montería

El comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Héctor Ruiz Arias, informó que los uniformados pertenecientes a los cinco municipios donde tienen injerencias fueron llamados a acuartelamiento tras los dos ataques terroristas perpetrados la tarde de este jueves, 21 de agosto.

“Tenemos un alistamiento de todo el personal uniformado y estamos coordinados con nuestro Ejército Nacional para generar ese blindaje de la ciudad y prevenir cualquier situación que se pueda presentar”, dijo el coronel en compañía del alcalde Hugo Kerguelén García.

Como se sabe, en Amalfi, departamento de Antioquia, fue derribado un helicóptero de la Policía tras el impacto de dos tatucos y un dron cargado con explosivos. En el hecho, ocho policías murieron y otros seis resultaron con heridas de consideración.

Por este caso, se pronunció el presidente Gustavo Petro, quien responsabilizó “al llamado frente 36 del EMC”.

“Tenemos la lamentable noticia de ocho miembros de la policía muertos y 8 heridos, en el helicóptero cuya misión era llevar personal para erradicación de cultivos de hoja de coca en Amalfi”, escribió el mandatario nacional a través de su cuenta en X.

También en Cali, específicamente en las inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez, fueron activados unos cilindros que cobró la vida de varias personas.

Inicialmente se reportaron múltiples heridos y un ambiente de caos, pero con el paso de las horas, hospitales de la ciudad han notificado el fallecimiento de varios de los lesionados que presentaban heridas de gravedad.