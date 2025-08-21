ANATO destaca el fortalecimiento del sector turístico del país, en su Congreso Nacional en Medellín

Medellín

La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, ANATO, reúne a por lo menos mil empresarios del sector turístico en su Congreso Nacional.

El objetivo de este encuentro es impulsar el crecimiento del sector y mostrar los mecanismos para su fortalecimiento.

La programación prevista busca abordar tendencias y retos en sostenibilidad, los nuevos mercados con su transformación digital, las diferentes estrategias corporativas y las nuevas formas de comercialización.

Además de los empresarios, asisten a este encuentro representantes del Gobierno y conferencistas nacionales e internacionales y personas de la sociedad interesadas en este sector de la economía.

Impacto económico de este sector

Según informó ANATO, el Producto Interno Bruto en Colombia de las actividades de servicios administrativos y de apoyo, categoría de la que hacen parte las Agencias de Viajes, creció un 1,8 por ciento para el segundo semestre de 2025.

Además, las divisas por turismo que ingresaron a Colombia para el primer trimestre de 2025, alcanzaron los 2.865 millones de dólares, es decir, el 12,9 por ciento más frente al mismo periodo de 2024.

Plataforma de conocimiento

Además de ser un escenario académico, busca que el diálogo entre los distintos actores de esta industria, facilite los intercambios de conocimientos y conexiones entre empresarios consolidados, nuevas industrias y los aliados estratégicos para el enriquecimiento de este sector de la economía que es tan importante para el país.

Esta plataforma sirve “para explorar soluciones, generar alianzas y compartir buenas prácticas que contribuyan a la construcción de un turismo más competitivo, innovador y sostenible”, explicó ANATO.

Como parte de la programación académica habrá charlas sobre entorno y marketing digital, la Inteligencia Artificial, estrategias de venta, el servicio al cliente, la innovación, la motivación y el liderazgo.

Principales temas del Congreso

El Congreso le permite a la industria analizar la evolución del sector en el país, con los constantes cambios, las ideas innovadoras, los diferentes territorios y la proyección hacia el futuro.

Paula Cortés Calle, Presidenta Ejecutiva de ANATO, destacó que Medellín es la ciudad anfitriona, “reconocida por su capacidad de innovación, infraestructura avanzada y ambiente colaborativo, destino que la convierten en el escenario ideal para vivir una experiencia enriquecedora que no solo fortalecerá el conocimiento técnico, sino que también inspirará a transformar el compromiso con la calidad, excelencia y adaptabilidad de nuestras empresas”.

¿Quiénes participan en este Congreso?

En este evento participan aspirantes a la Presidencia de la República, como los conferencistas y líderes empresariales entre Agencias de Viajes, hoteles, aerolíneas tarjetas de asistencia, entre otros.

La presidente ejecutivo de Anato, Paula Cortés Calle, agregó que “cada año vemos como crece el interés y el compromiso de todos aquellos que hacemos parte del sector, de la importancia de la industria de los viajes, como motor de progreso para el país, así como también de reconocer el potencial que aún nos falta por explotar, de manera responsable y sostenible, en nuestros destinos”.

Explicó Anato que el 60% de los asistentes a este evento es compuesto por Agencias de Viajes y Turismo, operadoras y hoteles.

Este evento cuenta con el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Fontur.