Hospital San Jorge de Pereira habilitó un nuevo espacio para la atención de niñas y niños con cáncer

Pereira

La Gobernación de Risaralda, el Hospital Universitario San Jorge de Pereira y la Fundación Sanar, ratificaron una alianza enfocada en brindar atención integral y acompañamiento oportuno a los niños con cáncer y a sus familias.

El anuncio se oficializó durante el acto de entrega de un espacio especial para la Fundación Sanar en el cuarto piso del Hospital San Jorge, contiguo al área de Oncología Pediátrica. Allí se habilitarán un consultorio y una sala de escucha que servirán para desarrollar programas de atención psicosocial, trabajo social y acompañamiento a los cuidadores de los menores afectados por esta enfermedad.

El gerente del Hospital Universitario San Jorge, Javier Alejandro Gaviria, destacó que el hospital ha consolidado una ruta de trabajo para garantizar una atención en salud oportuna y de calidad a la población infantil de Risaralda.

Lea también: Justicia para los hijos de víctimas de feminicidio: ahora la ley los protege y acompaña

“Logramos que la Fundación Sanar regresara físicamente al hospital, lo cual representa un apoyo psicosocial muy importante para los niños con cáncer y sus familias. Junto al señor gobernador y el doctor Patiño, hemos trabajado para mejorar las condiciones de atención, y una de las prioridades era ofrecer nuevamente un espacio en el hospital para que Sanar pudiera acompañar y apoyar a los pacientes y sus cuidadores. Esta era una necesidad urgente, y hoy se cumple con la entrega de un espacio clave para su labor”, comentó el gerente.

En materia de cáncer infantil, considerado por la OMS como una de las principales causas de mortalidad en niños y adolescentes, en Risaralda durante el último año se reportaron 46 nuevos diagnósticos en menores y por esa razón el hospital avanza con la Ruta Dorada, un modelo integral que abarca desde el diagnóstico hasta el seguimiento, con el fin de mejorar la sobrevida de los pacientes.

“Hemos hecho grandes esfuerzos y ya contamos con varias áreas del hospital dedicadas a niños con cáncer: en urgencias, hospitalización (hematología), consulta externa y odontología. También trabajamos con fundaciones y tenemos salones lúdicos para acompañar sus largas estancias. Nuestro objetivo es convertirnos en una UACAI (Unidad de Atención del Cáncer Infantil), lo que nos permitiría atender a todos los niños de cualquier EPS sin restricciones. Junto al gobernador, estamos gestionando un área de preparación de medicamentos para mejorar aún más la cobertura”, agregó Gaviria.

La alianza busca consolidar al San Jorge como el principal referente en salud infantil del Eje Cafetero, mediante la articulación con instituciones privadas y gremiales, y reafirma el compromiso con la humanización de la atención médica para los niños con cáncer.

Le puede interesar: Juzgado falló a favor de Risaralda: Recursos para hospital de Alta Complejidad están blindados