Carder desmantela campamento de minería ilegal en Risaralda y denuncia esclavitud de campesinos

Pereira

La Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Carder, continúa intensificando su ofensiva contra la minería ilegal en el departamento. En un nuevo megaoperativo, ejecutado sobre la ladera del río Opiramá, en la vereda El Chuscal Bajo del corregimiento de Irra, municipio de Quinchía, fue desmantelado un campamento con capacidad para albergar a más de 100 personas dedicadas a esta práctica ilícita.

El procedimiento, desarrollado en el marco de la fase dos de la operación Poseidón, contó con el apoyo de la Policía Nacional, el Ejército y el CTI de la Fiscalía. Durante la intervención se evidenciaron varios socavones utilizados para la extracción ilegal de oro, desvíos en el cauce del río y la instalación de una infraestructura eléctrica clandestina que permitía el hurto de energía a la empresa CHEC, así lo afirmó Julio César Gómez, director de la Carder.

“Sobre el río Opiramá se estaban haciendo actividades de minería criminal, se estaban adecuando grandes plataformas e infraestructuras, que tenía como propósito degradar y destruir este afluente. Había una construcción que albergaba a más de 100 personas que ejercían esta práctica ilegal”, afirmó Gómez.

En el lugar, además de maquinaria y herramientas destruidas, se confirmó la presencia de estructuras que estaban ocasionando graves afectaciones ambientales: contaminación de fuentes hídricas, pérdida de fauna y flora, y el uso de químicos altamente tóxicos como el mercurio.

El director de la Carder enfatizó que algunos campesinos estarían siendo “esclavizados” por organizaciones delictivas que financian la minería ilegal, lo que convierte este fenómeno en una amenaza no solo ambiental, sino también social.

“Están siendo esclavizados por estos grupos ilegales y los están utilizando como mamparas para cometer su accionar delincuencial en este territorio. Invito a los campesinos a que denuncien estas acciones para combatir a los ilegales”, añadió Julio César.

La operación Poseidón inició en enero del presente año, cuando en la misma zona se realizaron más de diez capturas, se inhabilitaron motores, motobombas y retroexcavadoras, además de identificarse piscinas con rastros de mercurio.