Asesinan a una pareja en Belén de Umbría, las víctimas estaban amarradas de pies y manos

Dos cuerpos fueron encontrados en zona rural del municipio de Belén de Umbría, vereda La Frijolera, los cuales tenían varias heridas con arma blanca y atados de pies y manos.

Las víctimas fueron identificadas como Álvaro José Sáenz Blanco y Laura Cecilia Tapasco; estas muertes se dan en medio de los operativos que continúan realizando las autoridades en contra del Clan del Golfo y donde ya han sido capturadas varias personas, sin embargo, siguen en la búsqueda de otros integrantes de este grupo delincuencial.

El coronel Jhon Hernando Téllez, comandante de la Policía de Risaralda, manifestó que Sáenz Blanco, conocido como ‘El Chamo’, era uno de los sujetos buscados por varios homicidios, entre ellos, el doble homicidio ocurrido el pasado 19 de julio en Mistrató.

Según el comandante, la muerte de ‘El Chamo’ se debe a un ajuste de cuentas dentro de la misma organización criminal.

“En la zona rural de Belén de Umbría fueron hallados dos cuerpos sin vida de un hombre y una mujer con heridas de arma blanca. Uno de ellos fue identificado como Álvaro José Sáenz Blanco, alias “Chamo”, un extranjero con antecedentes criminales y orden de captura vigente por varios delitos. Era objetivo de la operación TEMIS, aunque no había sido capturado. Se maneja como principal hipótesis un ajuste de cuentas entre miembros de la misma estructura criminal, debilitada por dicha operación", agregó Téllez.

Las autoridades continúan en alerta en estos municipios al occidente de Risaralda donde la Policía realiza diferentes operativos debido a la incursión del Clan del Golfo y el incremento de los homicidios.

